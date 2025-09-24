O nouă specie de dinozaur a fost descoperită de oamenii de știință

Paleontologii au descoperit în Patagonia rămășițele unei noi specii de dinozaur prădător, care avea în fălci un os de picior de crocodil, transmite agenția DPA.

Noua specie descoperită, denumită Joaquinraptor casali, face parte din ramura Megaraptora a terapodelor și a trăit în ultima parte a perioadei cretacice, în urmă cu aproximativ 70 - 66 de milioane de ani, potrivit cercetătorilor.

Joaquinraptor, the latest megaraptorid to join the world. 7 meters and a ton in weight. It’s one of the geologically youngest and seems to have had a taste for crocs!



Art by Andrew McAfee at the Carnegie pic.twitter.com/TtTsmNwjY0 — Taylor McCoy ???? (@TM9380) September 23, 2025

Noul specimen, caracterizat prin gheare mari, a fost descoperit în formațiunea Lago Colhué Huapi din Argentina.

Lucio Ibiricu, de la Institutul de Geologie și Paleontologie din Patagonia, care a făcut parte din echipa care a realizat descoperirea, a declarat că acest Joaquinraptor ar fi măsurat puțin peste șapte metri lungime, ar fi cântărit aproximativ o tonă și ar fi avut cel puțin 19 ani la momentul morții.

Unul dintre cei mai puternici prădători

„Acest dinozaur carnivor era, cu siguranță, unul dintre prădătorii de top din ecosistemul formațiunii și reprezintă unul dintre cei mai tineri membri ai grupului, deoarece ar fi murit relativ aproape de momentul extincției dinozaurilor, care a avut loc în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani”, a spus cercetătorul.

Specimenul, descoperit inițial în 2019, se numără printre cele mai complete rămășițe de exemplar din ramura Megaraptora găsite vreodată. Paleontologii au descoperit o mare parte din craniu, membrele anterioare și posterioare, coastele și vertebrele. De asemenea, au găsit între maxilarele sale un os „humerus crocodiliform”.

„Unul dintre aspectele cele mai frapante este că singurul os recuperat în timpul excavării care nu îi aparține lui Joaquinraptor este un humerus de la un crocodilian”, a spus Lucio Ibiricu.

„Humerusul a fost găsit în fălcile dinozaurului, ceea ce ne oferă o indicație cu privire la posibilele surse de hrană ale lui Joaquinraptor în particular și ale megaraptoridelor în general”, a precizat paleontologul.

Descoperirea a fost publicată marți în revista științifică Nature Communications, potrivit Agerpres.