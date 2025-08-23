O aplicație AI poate traduce ce spun câinii, pisicile, vacile sau porcii

Știai că pisicile, câinii sau porcii îți pot spune dacă sunt fericite sau stresate? O echipă de cercetători a inventat un program AI care traduce emoțiile animalelor din sunetele lor. Rezultatele te vor surprinde.

De-a lungul timpului, oamenii au recunoscut anumite comportamente evidente ale animalelor. De exemplu, șuieratul unei pisici ca semn de avertisment. Însă, în multe cazuri, ceea ce se petrece în mintea lor a rămas un mister.

Astăzi, cercetarea oferă perspective noi. Stavros Ntalampiras, un specialist din Milano, a dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să detecteze dacă sunetele emise de animale exprimă emoții pozitive sau negative. Modelul, publicat în Scientific Reports, analizează caracteristici precum înălțimea, gama de frecvențe și tonalitatea apelurilor vocale. A fost testat pe șapte specii de animale printre care porci, capre și vaci, potrivit Reuters.

Rezultatele arată că:

- sunetele negative tind să se concentreze pe frecvențe medii și înalte

- cele pozitive sunt mai uniform distribuite

- la porci, tonalitățile înalte sunt cele mai relevante

- la oi și cai, frecvențele medii oferă cele mai multe informații.

Aceste descoperiri sugerează că animalele împărtășesc markeri comuni ai emoțiilor, dar și particularități specifice fiecărei specii.

Un astfel de progres ar putea ajuta fermierii să identifice mai rapid stresul animalelor, conservatoriștii să monitorizeze starea emoțională a populațiilor sălbatice, iar îngrijitorii din grădini zoologice să reacționeze prompt la schimbările subtile de comportament. Totuși, apar și întrebări etice: dacă știm că un animal este în suferință, cât de mult suntem obligați să intervenim?

Limitele și provocările AI

Chiar dacă aceste sisteme pot îmbunătăți bunăstarea animalelor, ele nu oferă o înțelegere deplină. Detectarea unui strigăt de stres nu înseamnă neapărat înțelegerea motivului. Reducerea emoțiilor la simple binare, pozitiv/negativ, calm/stresat, poate fi înșelătoare.

Cercetătorii sugerează integrarea datelor vocale cu expresii faciale, postură și semnale fiziologice, precum ritmul cardiac, pentru o imagine mai completă. De asemenea, interpretarea trebuie făcută în context, alături de experiența directă a celor care cunosc bine specia.

Mai există și un cost ecologic: folosirea AI consumă energie, iar în ecosisteme fragile acest lucru poate contrazice obiectivele de conservare.

