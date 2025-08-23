Data publicării:

O aplicație AI poate traduce ce spun câinii, pisicile, vacile sau porcii

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Stiri
Foto: Freepik
Foto: Freepik

Știai că pisicile, câinii sau porcii îți pot spune dacă sunt fericite sau stresate? O echipă de cercetători a inventat un program AI care traduce emoțiile animalelor din sunetele lor. Rezultatele te vor surprinde.

De-a lungul timpului, oamenii au recunoscut anumite comportamente evidente ale animalelor. De exemplu, șuieratul unei pisici ca semn de avertisment. Însă, în multe cazuri, ceea ce se petrece în mintea lor a rămas un mister.

Astăzi, cercetarea oferă perspective noi. Stavros Ntalampiras, un specialist din Milano, a dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să detecteze dacă sunetele emise de animale exprimă emoții pozitive sau negative. Modelul, publicat în Scientific Reports, analizează caracteristici precum înălțimea, gama de frecvențe și tonalitatea apelurilor vocale. A fost testat pe șapte specii de animale printre care porci, capre și vaci, potrivit Reuters.

Rezultatele arată că:

- sunetele negative tind să se concentreze pe frecvențe medii și înalte

- cele pozitive sunt mai uniform distribuite

- la porci, tonalitățile înalte sunt cele mai relevante

- la oi și cai, frecvențele medii oferă cele mai multe informații.

Aceste descoperiri sugerează că animalele împărtășesc markeri comuni ai emoțiilor, dar și particularități specifice fiecărei specii.

Un astfel de progres ar putea ajuta fermierii să identifice mai rapid stresul animalelor, conservatoriștii să monitorizeze starea emoțională a populațiilor sălbatice, iar îngrijitorii din grădini zoologice să reacționeze prompt la schimbările subtile de comportament. Totuși, apar și întrebări etice: dacă știm că un animal este în suferință, cât de mult suntem obligați să intervenim?

Limitele și provocările AI

Chiar dacă aceste sisteme pot îmbunătăți bunăstarea animalelor, ele nu oferă o înțelegere deplină. Detectarea unui strigăt de stres nu înseamnă neapărat înțelegerea motivului. Reducerea emoțiilor la simple binare, pozitiv/negativ, calm/stresat, poate fi înșelătoare.

Cercetătorii sugerează integrarea datelor vocale cu expresii faciale, postură și semnale fiziologice, precum ritmul cardiac, pentru o imagine mai completă. De asemenea, interpretarea trebuie făcută în context, alături de experiența directă a celor care cunosc bine specia.

Mai există și un cost ecologic: folosirea AI consumă energie, iar în ecosisteme fragile acest lucru poate contrazice obiectivele de conservare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
O aplicație AI poate traduce ce spun câinii, pisicile, vacile sau porcii
23 aug 2025, 14:17
Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video
20 aug 2025, 18:55
A fost descoperită o nouă lună a lui Uranus
19 aug 2025, 22:36
Predicțiile care îți dau fiori: Viața pe Pangea Ultima - următorul supercontinent al Pământului
17 aug 2025, 23:43
Descoperire importantă în cercetarea Alzheimer. Legătura cu pisicile
12 aug 2025, 13:22
Mai multe bacterii periculoase, trimise de SpaceX pe Stația Spațială Internațională. Care este motivul
06 aug 2025, 23:14
ParintiSiPitici.ro
Secretul nr. 1 al succesului copiilor performanți, conform studiului unor cercetători pe sute de elevi: „Părinții ar trebui să-l aplice cât mai devreme!”
22 aug 2025, 17:02
A fost descoperită originea cartofilor moderni
31 iul 2025, 21:47
Surpriză majoră într-un studiu din Franţa. Ce se ascunde în lichidele îmbuteliate în sticlă
30 iul 2025, 15:55
Renumit expert în IA, predicții surprinzătoare: Va veni acest moment pentru omenire!
27 iul 2025, 17:09
Te simți mereu epuizat și confuz? Long COVID ar putea fi de vină - legătura surprinzătoare cu inflamația, intestinul și celulele "zombie"
27 iul 2025, 13:56
Două meserii ar putea dispărea în doar 6 luni. Cum vor fi înlocuite de Inteligența artificială
26 iul 2025, 08:34
Arheologii au făcut o descoperire extrem de rară, din vremea Războiului Troian - Foto în articol
24 iul 2025, 17:13
Cel mai mic șarpe din lume a reapărut după 20 de ani de absență
24 iul 2025, 17:01
Lucrul pe care-l au în comun toți oamenii optimiști. Ce se regăsește în creierul lor
22 iul 2025, 23:37
Anton Hadăr răspunde atacurilor la adresa AOSR: „Suntem pe locul 3 în topul cercetării din România”
17 iul 2025, 16:01
AOSR dă tonul tăierilor voluntare: Suma care se va întoarce la bugetul de stat, după reducerea indemnizațiilor membrilor
17 iul 2025, 15:33
Începe vânătoarea de stele căzătoare. Când și unde pot fi surprinse Perseidele
16 iul 2025, 09:39
Animalele reacționează la sunete secrete emise de plante - nou studiu
15 iul 2025, 08:39
O cometă interstelară recent descoperită ar putea fi una dintre cele mai vechi comete văzute vreodată de omenire
11 iul 2025, 21:07
Cercetătorii au descoperit ce înseamnă să fii "cool": Șase trăsături comune pe care poate le ai și tu
08 iul 2025, 19:30
Ce au descoperit cercetătorii i-a lăsat fără cuvinte: Ar putea fi bucăți din Mercur!
06 iul 2025, 17:52
De ce majoritatea pisicilor dorm pe partea stângă. Cercetătorii au descoperit motivul
06 iul 2025, 16:34
Părul uman, armă secretă împotriva secetei. Ce țară a implementat sistemul
05 iul 2025, 19:15
O planetă uriașă, descoperită la marginea Căii Lactee, cu ajutorul teoriei lui Einstein
05 iul 2025, 10:07
Un templu pre-incaş, descoperit în Bolivia
05 iul 2025, 08:24
O peșteră din România ar putea da indicii despre viața extraterestră: 33 de specii unice, într-o peșteră care sfidează regulile naturii
30 iun 2025, 15:56
Cine este cercetătoarea româncă de la NASA care a confirmat descoperirea unei noi exoplanete gigantice alături de o echipă de astronomi - Foto în articol
30 iun 2025, 09:56
Congres global la Bangkok: 500 de experți, 15 țări și o singură misiune - salvarea creierului. Se caută cea mai gravă cauză de dizabilitate în rândul tinerilor
30 iun 2025, 09:40
S-au descoperit cele mai vechi roci de pe Pământ. Au peste 4,16 miliarde de ani
27 iun 2025, 21:28
O ploaie de meteori, vizibilă în această noapte. Locul ideal pentru a o surprinde
27 iun 2025, 20:41
O pădure antică, care are 15–30 de milioane de ani, a fost descoperită sub o insulă fără copaci
25 iun 2025, 22:28
Un asteroid uriaș riscă să se izbească de Lună. Impactul ar fi "comparabil cu o explozie nucleară de amploare" - Studiu
23 iun 2025, 20:39
Pasărea care zboară mai sus decât avioanele comerciale
16 iun 2025, 14:42
Descoperire uluitoare: Un tip de ADN nemaiîntâlnit, găsit în 21 de schelete vechi de mii de ani
14 iun 2025, 10:59
De unde vin razele cosmice. Noua descoperire a astronomilor
14 iun 2025, 08:53
Nou fenomen cosmic: Astronomii susţin că au descoperit cele mai puternice explozii din Univers
06 iun 2025, 15:53
Apa uzată poate fi refolosită: Devine potabilă în doar 45 de minute. „Acesta este viitorul”
06 iun 2025, 13:27
Plasticul care dispare în mare: Cum poate descoperirea japoneză să salveze oceanele de poluare
04 iun 2025, 09:34
Descoperire impresionantă. O exoplanetă uriașă, detectată într-o zonă locuibilă asemănătoare celei a Pământului
03 iun 2025, 21:28
Alertă în spațiu: O nouă bacterie rezistentă la radiații, descoperită în afara atmosferei
02 iun 2025, 11:14
”Pepenii de Dăbuleni deja nu mai sunt în România”. Cum am pierdut și ceapa aurie de Buzău sau roșiile ”inimă de bou”. Un cercetător român a găsit semințele la americani
31 mai 2025, 08:57
Cum te poate convinge eficient IA să îți schimbi opinia, dacă știe aceste lucruri despre tine - nou studiu
27 mai 2025, 19:20
Supernovele ar putea fi cele mai puternice acceleratoare de particule din Univers
27 mai 2025, 15:21
Descoperire rară: Ce s-a găsit pe fața unei mumii i-a uimit pe cercetători - Foto în articol
25 mai 2025, 14:16
Batoanele proteice care te ajută să slăbești - Studiu
24 mai 2025, 23:55
Un submarin american dispărut acum 100 de ani a fost găsit. Misterul tragediei produse în 1917, deslușit de cercetători
24 mai 2025, 22:55
Descoperire uimitoare! Unde se află cel de-al 8-lea continent al Pământului - Foto în articol
24 mai 2025, 19:12
Ce se ascunde sub craterele lui Marte. Cercetătorii au descoperit o cale inedită de explorare a subsolului marțian
24 mai 2025, 16:43
Obiect misterios, descoperit dincolo de orbita lui Neptun. Ar putea fi clasificat ca o nouă planetă a sistemului solar / foto în articol
23 mai 2025, 18:59
O mare bucată din Pământ lipsește. Misterul deslușit de oamenii de știință
23 mai 2025, 09:22
”Ce a fost acea bubuitură?” Momentul imploziei submersibilului Titan, surprins la bordul navei de sprijin
23 mai 2025, 09:33
Cele mai noi știri
acum 24 de minute
Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei
acum 27 de minute
Tragedie în Argeş. Patru morţi şi un rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa
acum 42 de minute
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
acum 45 de minute
Camelia Rațiu, totul despre evenimentul "The Art of Beauty", la Mi-Th Influencer
acum 1 ora 56 minute
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
acum 2 ore 24 minute
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
acum 3 ore 10 minute
O aplicație AI poate traduce ce spun câinii, pisicile, vacile sau porcii
acum 3 ore 13 minute
Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora
Cele mai citite știri
pe 22 August 2025
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
pe 22 August 2025
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
pe 22 August 2025
Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
pe 22 August 2025
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
pe 22 August 2025
S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel