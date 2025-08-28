Bijuterii, aur și sigilii misterioase: Arheologii au descoperit un mormânt impresionant de 4.000 de ani al unei adolescente

Arheologii din nord-estul Iranului au descoperit un mormânt spectaculos din Epoca Bronzului, aparținând unei adolescente, plin de bijuterii, vase sculptate și sigilii misterioase, oferind o fereastră unică asupra vieții elitei antice.

Arheologii care sapă la Tepe Chalow, în nord-estul Iranului, au scos la lumină unul dintre cele mai somptuoase morminte ale Epocii Bronzului descoperite la sit - un cavou al unei adolescente înconjurat de obiecte de valoare şi de semne care trimit la roluri administrative și comerciale.

Cunoscut drept Mormântul 12, locul de înhumare datează din prima parte a mileniului al II-lea î.Hr. și s-a dovedit a fi cel mai „îmbogățit” din cimitir: cercetătorii au recuperat 34 de piese distincte, variind de la podoabe metalice la recipiente şi sigilii. Studiul a fost coordonat de Ali A. Vahdati, de la Ministerul iranian al Patrimoniului Cultural, Turismului și Meșteșugurilor din Bojnord, în colaborare cu specialiști iranieni și europeni - o echipă care reconfigurează, treptat, înțelegerea asupra Epocii Bronzului în această regiune.

Ce s-a găsit în mormânt

Inventarul mormântului cuprinde inele și cercei de aur, două ace din fildeș, ornamente din bronz, numeroase piese din piatră și ceramică fină, tipică stilurilor regionale. Un recipient cosmetic din clorit iese în evidență prin decorul său: șerpi și scorpioni modelați în relief redus, un motiv frecvent în estul Iranului. Lângă zona gâtului a fost găsit un sigiliu mic, reprezentând două picioare înconjurate de un cerc și un semicerc într-un chenar circular.

Rămășițele umane au fost depuse în poziție chircită, culcate pe partea dreaptă, cu mâinile apropiate feței și cu fața orientată spre sud-est. Aranjamentul vaselor ceramice - plasate în spatele trupului, deasupra capului și la picioare - se repetă și în alte morminte din cimitir, sugerând un ritual funerar standardizat la acest sit.

Sigilii misterioase - "semnături" ale Epocii Bronzului

Gravitatea descoperirii e amplificată de prezența mai multor sigilii: “În acest context, sigiliile simbolizează proprietatea și participarea la rețele comerciale”, explică Vahdati. Aceste mici obiecte gravate, folosite ca amprente în lutul umed, funcționau în Epoca Bronzului precum o semnătură aplicată pe containere, depozite sau transporturi. Faptul că mai multe astfel de sigilii au fost îngropate alături de un singur individ indică posibilitatea unui rol activ în gestionarea bunurilor, în administrarea proprietății sau în accesul la spații cu atribuții administrative - nu doar o simplă avere familială.

Contextul amplu plasează Tepe Chalow în orizontul cultural al Complexului Arheologic Bactria-Margiana (BMAC), un vast spațiu cultural care se întindea din delta Murghab (Turkmenistan) până în nord-estul Iranului. Situl, raportat pentru prima dată în legătură cu materiale BMAC de o campanie irano-italiană după sezonul din 2011, aparține Civilizației Marii Khorasan, apărute la sfârșitul mileniului al III-lea î.Hr. și răspândite în oaze și văi până în nordul Afganistanului și Uzbekistanului.

Coridoarele acestea de schimb au transportat pietre şi metale prețioase - de la lapislazuli afghan la recipiente de clorit - poziționând Platoul Iranian ca un veritabil nod comercial; ulterior, segmente din aceste rute aveau să fie integrate în ceea ce istorici numesc Drumurile Mătăsii.

Apartenența la un mediu privilegiat

Deși persoana din Mormântul 12 nu ajunsese la maturitate, calitatea și varietatea obiectelor sugerează apartenența la un mediu privilegiat. Dispunerea înmormântărilor la Chalow indică parcele familiale, cu anumite locuri și bunuri rezervate membrilor; în mai multe cavouri, un vas mare depus la picioare conținea obiecte speciale - de la sigilii la recipiente metalice - accentuând diferențele sociale din cadrul comunității. Aurul, piatra sculptată și acele elaborate reflectă conectivitatea la rețele regionale de meșteșugari și resurse, arătând că și așezări relativ mici puteau comanda materiale din afara propriului areal.

Motivul de pe recipientul din clorit și simbolul picioarelor de pe sigiliu pot codifica o identitate sau o funcție oficială; în absența unor texte explicite, sensul rămâne discutabil, însă repetitivitatea motivelor și poziționarea lor constantă transmit semnale sociale clare.

Analize în curs pe metale, ceramică și sigilii

Datele radiocarbon obținute dintr-un mormânt apropiat - încadrate între 2310 și 2130 î.Hr. - corespund perioadei sugerate pentru Mormântul 12 și ancorează cimitirul în primele decenii ale mileniului al II-lea î.Hr. Investigațiile viitoare se vor concentra în special pe sigilii: analize metalurgice pot descifra rețetele de aliaj și practicile atelierelor, în timp ce studiile asupra ceramicii și pietrei pot localiza sursa materiilor prime.

Prelevările izotopice pe rămășițe umane și animale, acolo unde sunt posibile, vor oferi date despre dietă și mobilitate; combinate cu tipologiile sigiliilor și comparațiile ceramice, aceste analize pot restrânge cine transporta bunuri, cine le depozita și cine le autoriza circulația.

În ansamblu, cimitirul de la Tepe Chalow, prin dispunerea atentă a mormintelor și concentrațiile bogate de obiecte, oferă astăzi una dintre cele mai clare ferestre către viața și structurile sociale ale Epocii Bronzului din nord-estul Iranului - o fereastră suficient de clară încât să releve prezența unei tinere strâns legate de putere, avuție și mecanismele practice ale schimbului și comerțului, conform Earth.com.

