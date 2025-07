Renumit expert în IA, predicții surprinzătoare: Va veni acest moment pentru omenire!

Vedeți și - Două meserii ar putea dispărea în doar 6 luni. Cum vor fi înlocuite de Inteligența artificială

Ray Kurzweil, care reprezintă unul dintre cele mai influente persoane în domeniul inteligenței artificiale, a explicat o viziune care te poate pune pe gânduri despre cum va arăta lumea în doar câteva zeci de ani.

Kurzweil are o experiență de peste 60 de ani în dezvoltarea Inteligenței Artificiale, fiind autorul unora dintre cele mai exacte predicții privind evoluția tehnologiei. El a inventat primul software comercial de recunoaștere vocală cu vocabular extins. De asemenea, a primit în anul 1999 Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovație de la președintele american Bill Clinton și a fost inclus în National Inventors Hall of Fame în anul 2002, notează BBC Science Focus.

Cum va deveni Inteligența artificială

Una dintre cele mai importante predicții ale sale este apariția Inteligenței Artificiale Generale (AGI). Este un tip de AI care va putea egala sau chiar depăși abilitățile cognitive ale unei persoane în mai multe domenii.

Kurzweil spune că un astfel de sistem va fi disponibil până în anul 2029 ori chiar mai devreme. ”Când am spus pentru prima dată acest lucru, în anul 1999, părea șocant. Acum, experții spun că ar putea apărea în doi sau trei ani”, a spus el pentru sursa citată. AGI ar putea învăța singură și s-ar adapta la contexte noi, înțelegând raționamentul uman. Cu alte cuvinte, ar putea fi un asistent virtual cu empatie și intuiție, asemănător celui interpretat de Scarlett Johansson în filmul Her.

Altă predicție surprinzătoare

O altă predicție surprinzătoare este că îmbătrânirea ar putea fi învnsă în următorii 5-10 ani, conform lui Kurzweil. ”Pe măsură ce îmbătrânești, șansele de a muri în anul următor cresc. Vom depăși această limitare. Medicina, accelerată de AI, progresează rapid”, pune Kurzweil.

Kurzweil spune că vom atinge ”viteza de evadare a longevității” între 2029 și 2035. Practic, el crede că viața se va putea prelung mai repede decât îmbătrânim. Chiar dacă este o teorie controversată, el afirmă că apar deja tratamente mai bune, organe artificiale și o înțelegere tot mai exactă a bolilor. ”Nu înseamnă că vom fi nemuritori. Dar șansele de a muri vor scădea considerabil”, adaugă el.

Oamenii vor fuziona cu inteligența artificială în 2045?

În cărțile sale The Singularity is Near și The Singularity is Nearer, Kurzweil spune că un punct critic în istoria umanității: ”Singularitatea”, care apare atunci când dezvoltarea tehnologică devine imposibil de controlat și de anticipat.

El afirmă că acest moment va veni în anul 2045. El crede că oamenii vor începe să se ”contopească” cu Inteligența Artificială, prin implanturi neuronale sau nanotehnologie. El spune că astfel s-ar extinde capacitățile mentale.

”Singularitatea va depăși înțelegerea noastră actuală. Nu vom mai putea controla evoluția tehnologiei”, avertizează Kurzweil. Cu toate acestea, el afirmă că este un viitor pozitiv și inevitabil.

