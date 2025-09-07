Legătura dintre demență și aerul pe care îl respirăm. Descoperiri alarmante despre sănătatea creierului

Un studiu recent arată că poluarea aerului cu particule fine poate crește riscul de demență prin afectarea directă a creierului.

Poluarea aerului cu particule fine amenință sănătatea creierului.



Cercetările sugerează că aceasta poate provoca forme devastatoare de demență prin declanșarea formării unor aglomerări toxice de proteine care distrug celulele nervoase pe măsură ce se răspândesc în creier, potrivit The Guardian.

Legătura dintre aerul poluat și demență

Expunerea la aceste particule din aer face ca proteinele din creier să se plieze greșit, formând aglomerări toxice care reprezintă semnele caracteristice ale demenței cu corpi Lewy - a treia cea mai frecventă formă de demență, după Alzheimer și demența vasculară.

Descoperirea are „implicații profunde” pentru prevenirea acestei boli neurodegenerative, care afectează milioane de oameni la nivel global. Oamenii de știință cer un efort concertat pentru a îmbunătăți calitatea aerului prin reducerea emisiilor din activitatea industrială și gazele de eșapament, o mai bună gestionare a incendiilor de vegetație și reducerea arderii lemnului în locuințe.

„Spre deosebire de vârstă sau genetică, acesta este un factor pe care îl putem schimba”, a spus dr. Xiaobo Mao, neurolog la Universitatea Johns Hopkins din SUA și principalul investigator al studiului. „Implicația directă este că politicile de aer curat sunt politici pentru sănătatea creierului”, a adăugat el.

Cercetătorii au început prin analizarea dosarelor spitalicești a 56,5 milioane de pacienți Medicare din SUA, urmărind persoanele internate pentru prima dată între 2000 și 2014 cu leziuni proteice. Pe baza codurilor poștale, oamenii de știință au estimat expunerea pe termen lung la PM2.5, particule din aer mai mici de 2,5 miimi de milimetru, care pot fi inhalate adânc în plămâni și se găsesc în sânge, creier și alte organe.

Rezultatele au arătat că expunerea pe termen lung la PM2.5 a crescut riscul de demență cu corpi Lewy, dar a avut un impact mai mic asupra unei alte boli neurodegenerative care nu este cauzată de aceste proteine toxice.

Corpii Lewy sunt formați dintr-o proteină numită alfa-sinucleină. Ea e crucială pentru buna funcționare a creierului, dar se poate plia greșit în diferite moduri, producând tipuri variate de corpi Lewy nocivi. Aceștia pot ucide celulele nervoase și pot provoca boli devastatoare, răspândindu-se în creier.

Rezultate convingătoare

Pentru a verifica dacă poluarea aerului poate declanșa formarea corpurilor Lewy, echipa a expus șoareci la PM2.5 o dată la două zile timp de 10 luni. Unii șoareci erau normali, iar alții modificați genetic astfel încât să nu producă alfa-sinucleină. Rezultatele au fost remarcabile: la șoarecii normali, celulele nervoase au murit, provocând micșorarea creierului și declin cognitiv, în timp ce șoarecii modificați genetic au rămas, în mare parte, neafectați.

Alte experimente pe șoareci au arătat că poluarea cu PM2.5 a determinat formarea de aglomerări agresive, rezistente și toxice de alfa-sinucleină, foarte asemănătoare cu corpii Lewy observați la oameni. Deși cercetarea a fost realizată pe șoareci, rezultatele sunt considerate dovezi convingătoare.

„Puse cap la cap, pentru mine acestea arată o asociere destul de puternică între poluarea aerului și demența cu corpi Lewy. Credem că este un factor foarte important în declanșarea demenței”, a spus Ted Dawson, coautor senior al studiului și profesor de boli neurodegenerative la Johns Hopkins. „Este nevoie de un efort concertat pentru a menține aerul curat”, a mai spus el.

Lucrarea, publicată în Science, se bazează pe studii anterioare care au găsit particule PM2.5 în creierul oamenilor, unde s-a observat că provoacă leziuni asociate cu Alzheimer și scăderea inteligenței.

„Constatările noastre au implicații profunde pentru prevenire, deoarece identifică poluarea aerului ca factor de risc modificabil pentru demența cu corpi Lewy”, a declarat Mao pentru The Guardian. „Prin reducerea expunerii colective la poluarea aerului, putem reduce riscul de a dezvolta aceste afecțiuni neurodegenerative devastatoare la scară populațională”, a mai spus el.

Anul trecut, cercetători de la University College London și de la Francis Crick Institute din Londra au demarat proiectul Rapid (Rolul aerului poluat în demență), destinat să studieze modul în care aerul pe care îl respirăm poate afecta creierul.

„Acesta este un studiu important și convingător care aprofundează înțelegerea noastră despre modul în care poluarea aerului poate provoca boli neurodegenerative”, a spus prof. Charles Swanton, co-lider al proiectului Rapid și director clinic adjunct la Crick.

