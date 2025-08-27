Data publicării:

Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik @wirestock
Foto cu rol ilustrativ: Freepik @wirestock

A fost transplantat un plămân de porc la om, pentru prima dată în istorie.

Chirurgii au transplantat pentru prima dată un plămân provenit de la un porc modificat genetic într-un pacient uman aflat în moarte cerebrală și au descoperit că acesta a funcționat timp de nouă zile, au dezvăluit cercetătorii, citați de The Guardian.

Această procedură reprezintă cea mai recentă dezvoltare în cadrul unei tehnici numite xenotransplant, menită să rezolve criza globală de organe. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar până la 10% din cererea globală pentru astfel de transplanturi este satisfăcută.

Xenotransplantul: procedură promițătoare, dar încă departe de aplicarea clinică

Totuși, experții au subliniat că este un drum lung de parcurs până când plămânii de porc pot fi folosiți la pacienți vii.

Dr. Justin Chan, chirurg pulmonar la NYU Langone Transplant Institute, care nu a participat la studiu, a descris cercetarea drept „un rezultat promițător și interesant”, dar a precizat că raportul se referă la un singur pacient și reprezintă un „succes limitat”.

„Acești plămâni nu pot susține independent un pacient”, a adăugat el.

Andrew Fisher, profesor de medicină a transplantului pulmonar la Universitatea Newcastle, a declarat că „studiul contribuie la înțelegerea domeniului, însă reprezintă doar un pas mic înainte. Mai este mult de muncă și nu ne aflăm încă la începutul unei ere a xenotransplantului pulmonar cu plămâni de porc”.

În ultimii ani, xenotransplantul a devenit un domeniu de cercetare intens, cu inimile, rinichii și ficatul printre organele transplantate de la porci la oameni. Aceste organe provin de regulă de la porci modificați genetic, prin eliminarea anumitor gene porcine și introducerea unor gene umane specifice, pentru a diminua riscul de respingere de către organismul pacientului.

Studiile se realizează inițial pe pacienți în moarte cerebrală înainte de a fi, uneori, aplicate pe pacienți vii. Deși doar câțiva pacienți vii au primit astfel de transplanturi, mulți au decedat în săptămâni sau luni după intervenție, chiar dacă nu neapărat din cauza transplantului. Totuși, unii pacienți cu rinichi de porc transplantați au supraviețuit și au avut organele funcționale timp de câteva luni.

De ce transplantul pulmonar de porc la om rămâne o provocare

Experții spun însă că xenotransplantul pulmonar este deosebit de dificil.

„Fiecare respirație aduce mediul extern în organism”, a explicat Fisher. Aceasta înseamnă că plămânii trebuie să fie capabili să răspundă agresiunilor cauzate de poluare, infecții și alte surse. „Sistemul imunitar din plămân este foarte sensibil și activ, ceea ce face ca transplantul să fie extrem de provocator.”

Într-un studiu publicat în jurnalul Nature Medicine, cercetătorii din China au transplantat plămânul stâng de la un porc Bama Xiang cu șase modificări genetice unui bărbat de 39 de ani aflat în moarte cerebrală.

Echipa a constatat că plămânul a rămas viabil și funcțional timp de 216 ore și nu a declanșat o respingere hiperacută, un răspuns imun rapid și violent al organismului. De asemenea, nu au fost semne de infecție.

Totuși, la 24 de ore după transplant, plămânul a prezentat acumulare de lichid și leziuni, probabil cauzate inițial de inflamația post-transplant. În ciuda medicației imunosupresoare puternice, organul a fost treptat atacat de anticorpi, ceea ce a dus la deteriorare semnificativă în timp.

„Impactul daunelor a fost probabil subestimat, deoarece pacientul uman avea încă un plămân propriu care a compensat plămânul porcin afectat”, a explicat Fisher.

Prof. Peter Friend, de la Universitatea Oxford, a menționat că rezultatele sunt complicate de faptul că moartea cerebrală provoacă un stadiu inflamator acut. „O parte din ceea ce observă cercetătorii poate fi cauzată de moartea cerebrală a pacientului”, a spus el.

Cercetătorii au subliniat că metoda necesită îmbunătățiri: „Este nevoie de eforturi continue pentru optimizarea tratamentelor imunosupresoare, perfecționarea modificărilor genetice, îmbunătățirea tehnicilor de conservare a plămânilor și evaluarea funcționării pe termen lung a grefei, dincolo de faza acută”.

Citește și: Canicula accelerează îmbătrânirea. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
27 aug 2025, 10:08
Canicula accelerează îmbătrânirea. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii
26 aug 2025, 13:08
O aplicație AI poate traduce ce spun câinii, pisicile, vacile sau porcii
23 aug 2025, 14:17
Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video
20 aug 2025, 18:55
A fost descoperită o nouă lună a lui Uranus
19 aug 2025, 22:36
Predicțiile care îți dau fiori: Viața pe Pangea Ultima - următorul supercontinent al Pământului
17 aug 2025, 23:43
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Descoperire importantă în cercetarea Alzheimer. Legătura cu pisicile
12 aug 2025, 13:22
Mai multe bacterii periculoase, trimise de SpaceX pe Stația Spațială Internațională. Care este motivul
06 aug 2025, 23:14
A fost descoperită originea cartofilor moderni
31 iul 2025, 21:47
Surpriză majoră într-un studiu din Franţa. Ce se ascunde în lichidele îmbuteliate în sticlă
30 iul 2025, 15:55
Renumit expert în IA, predicții surprinzătoare: Va veni acest moment pentru omenire!
27 iul 2025, 17:09
Te simți mereu epuizat și confuz? Long COVID ar putea fi de vină - legătura surprinzătoare cu inflamația, intestinul și celulele "zombie"
27 iul 2025, 13:56
Două meserii ar putea dispărea în doar 6 luni. Cum vor fi înlocuite de Inteligența artificială
26 iul 2025, 08:34
Arheologii au făcut o descoperire extrem de rară, din vremea Războiului Troian - Foto în articol
24 iul 2025, 17:13
Cel mai mic șarpe din lume a reapărut după 20 de ani de absență
24 iul 2025, 17:01
Lucrul pe care-l au în comun toți oamenii optimiști. Ce se regăsește în creierul lor
22 iul 2025, 23:37
Anton Hadăr răspunde atacurilor la adresa AOSR: „Suntem pe locul 3 în topul cercetării din România”
17 iul 2025, 16:01
AOSR dă tonul tăierilor voluntare: Suma care se va întoarce la bugetul de stat, după reducerea indemnizațiilor membrilor
17 iul 2025, 15:33
Începe vânătoarea de stele căzătoare. Când și unde pot fi surprinse Perseidele
16 iul 2025, 09:39
Animalele reacționează la sunete secrete emise de plante - nou studiu
15 iul 2025, 08:39
O cometă interstelară recent descoperită ar putea fi una dintre cele mai vechi comete văzute vreodată de omenire
11 iul 2025, 21:07
Cercetătorii au descoperit ce înseamnă să fii "cool": Șase trăsături comune pe care poate le ai și tu
08 iul 2025, 19:30
Ce au descoperit cercetătorii i-a lăsat fără cuvinte: Ar putea fi bucăți din Mercur!
06 iul 2025, 17:52
De ce majoritatea pisicilor dorm pe partea stângă. Cercetătorii au descoperit motivul
06 iul 2025, 16:34
Părul uman, armă secretă împotriva secetei. Ce țară a implementat sistemul
05 iul 2025, 19:15
O planetă uriașă, descoperită la marginea Căii Lactee, cu ajutorul teoriei lui Einstein
05 iul 2025, 10:07
Un templu pre-incaş, descoperit în Bolivia
05 iul 2025, 08:24
O peșteră din România ar putea da indicii despre viața extraterestră: 33 de specii unice, într-o peșteră care sfidează regulile naturii
30 iun 2025, 15:56
Cine este cercetătoarea româncă de la NASA care a confirmat descoperirea unei noi exoplanete gigantice alături de o echipă de astronomi - Foto în articol
30 iun 2025, 09:56
Congres global la Bangkok: 500 de experți, 15 țări și o singură misiune - salvarea creierului. Se caută cea mai gravă cauză de dizabilitate în rândul tinerilor
30 iun 2025, 09:40
S-au descoperit cele mai vechi roci de pe Pământ. Au peste 4,16 miliarde de ani
27 iun 2025, 21:28
O ploaie de meteori, vizibilă în această noapte. Locul ideal pentru a o surprinde
27 iun 2025, 20:41
O pădure antică, care are 15–30 de milioane de ani, a fost descoperită sub o insulă fără copaci
25 iun 2025, 22:28
Un asteroid uriaș riscă să se izbească de Lună. Impactul ar fi "comparabil cu o explozie nucleară de amploare" - Studiu
23 iun 2025, 20:39
Pasărea care zboară mai sus decât avioanele comerciale
16 iun 2025, 14:42
Descoperire uluitoare: Un tip de ADN nemaiîntâlnit, găsit în 21 de schelete vechi de mii de ani
14 iun 2025, 10:59
De unde vin razele cosmice. Noua descoperire a astronomilor
14 iun 2025, 08:53
Nou fenomen cosmic: Astronomii susţin că au descoperit cele mai puternice explozii din Univers
06 iun 2025, 15:53
Apa uzată poate fi refolosită: Devine potabilă în doar 45 de minute. „Acesta este viitorul”
06 iun 2025, 13:27
Plasticul care dispare în mare: Cum poate descoperirea japoneză să salveze oceanele de poluare
04 iun 2025, 09:34
Descoperire impresionantă. O exoplanetă uriașă, detectată într-o zonă locuibilă asemănătoare celei a Pământului
03 iun 2025, 21:28
Alertă în spațiu: O nouă bacterie rezistentă la radiații, descoperită în afara atmosferei
02 iun 2025, 11:14
”Pepenii de Dăbuleni deja nu mai sunt în România”. Cum am pierdut și ceapa aurie de Buzău sau roșiile ”inimă de bou”. Un cercetător român a găsit semințele la americani
31 mai 2025, 08:57
Cum te poate convinge eficient IA să îți schimbi opinia, dacă știe aceste lucruri despre tine - nou studiu
27 mai 2025, 19:20
Supernovele ar putea fi cele mai puternice acceleratoare de particule din Univers
27 mai 2025, 15:21
Descoperire rară: Ce s-a găsit pe fața unei mumii i-a uimit pe cercetători - Foto în articol
25 mai 2025, 14:16
Batoanele proteice care te ajută să slăbești - Studiu
24 mai 2025, 23:55
Un submarin american dispărut acum 100 de ani a fost găsit. Misterul tragediei produse în 1917, deslușit de cercetători
24 mai 2025, 22:55
Descoperire uimitoare! Unde se află cel de-al 8-lea continent al Pământului - Foto în articol
24 mai 2025, 19:12
Ce se ascunde sub craterele lui Marte. Cercetătorii au descoperit o cale inedită de explorare a subsolului marțian
24 mai 2025, 16:43
Obiect misterios, descoperit dincolo de orbita lui Neptun. Ar putea fi clasificat ca o nouă planetă a sistemului solar / foto în articol
23 mai 2025, 18:59
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la US Open 
acum 34 de minute
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
acum 1 ora 1 minute
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
acum 1 ora 2 minute
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
acum 1 ora 15 minute
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
acum 1 ora 16 minute
Veneția 2025: Politică versus visare
acum 1 ora 22 minute
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
acum 1 ora 39 minute
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 26 August 2025
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel