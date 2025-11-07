Proiecte inovatoare, premiate cu 15.000 de euro la Climate Change Summit 2025

În această toamnă, Bucureștiul a devenit din nou centrul regional al dialogului despre climă, sustenabilitate și inovație. Ediția din acest an a depășit granițele unei simple conferințe, devenind un spațiu de idei, de conexiune și de acțiune concretă. Peste 1.300 de participanți, lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor publice, experți internaționali și organizații civice, s-au reunit la Palatul Parlamentului, pe 21 octombrie, pentru a contura direcțiile tranziției verzi în Europa Centrală și de Est.

Climate Change Summit 2025 a adus împreună lideri de opinie, cercetători, reprezentanți ai mediului de afaceri, ONG-uri și tineri profesioniști care au privit schimbările climatice nu ca pe o amenințare, ci ca pe o oportunitate de transformare.

Premiile Climate Change Summit Awards 2025

Unul dintre momentele speciale ale summitului a fost ceremonia Climate Change Summit Awards, dedicată celor care propun soluții inovatoare și aplicabile pentru provocările climatice actuale. Premiile și-au propus să identifice și să sprijine idei din Europa Centrală și de Est care pot genera impact real în comunități.

Competiția a fost deschisă tinerilor profesioniști, doctoranzilor, cercetătorilor, ONG-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). În cadrul ceremoniei din 21 octombrie, cei 3 câștigători au primit granturi în valoare totală de 15.000 € și expunere internațională, pentru a-și transforma ideile în proiecte sustenabile.

Premiile au fost structurate pe trei categorii majore, care reflectă principalele direcții ale tranziției verzi:

Smart Cities, Energy & Mobility : soluții pentru orașe mai inteligente, energie curată și transport sustenabil.

: soluții pentru orașe mai inteligente, energie curată și transport sustenabil. Food, Environment & Biodiversity : proiecte care îmbunătățesc lanțurile alimentare, protejează biodiversitatea și reduc amprenta ecologică.

: proiecte care îmbunătățesc lanțurile alimentare, protejează biodiversitatea și reduc amprenta ecologică. Education, Awareness & Community Engagement: inițiative care cresc gradul de conștientizare climatică și implică comunitățile în acțiuni locale.

Câștigătorii Climate Change Summit Awards 2025

În cadrul ceremoniei, Denki-Tech a fost desemnat câștigător la categoria Smart Cities, Energy & Mobility pentru proiectul Denki, premiu oferit de Ayvens. Platforma, bazată pe inteligență artificială, automatizează gestionarea energiei regenerabile și a bateriilor, optimizând performanța sistemelor solare și BESS (Battery Energy Storage Systems), în timp ce reduce emisiile și riscurile de întreruperi de curent în România, Republica Moldova și Europa de Sud-Est.

Smart Farm Robotix a obținut distincția la categoria Food, Environment & Biodiversity pentru proiectul RoboAIweeder, un robot autonom, alimentat 100% cu energie solară, care folosește o metodă revoluționară de plivit fără contact, o alternativă scalabilă și lipsită de risc de incendiu la munca manuală, aratul mecanic și utilizarea erbicidelor și sprijină agricultura sustenabilă.

Centrul Cultural PLAI a fost premiat la categoria Education, Awareness & Community Engagement pentru proiectul ZUMZET – the nature-based, experiential learning center, un centru care transformă un fost habitat de urși, cândva abandonat într-un ecosistem educațional în care profesori, elevi și familii învață prin reutilizare creativă, biodesign, reparații și îngrijirea biodiversității. pentru un viitor pregătit pentru schimbările climatice.

Alte soluții inovatoare

ELSA Industry - prin proiectul HARPY UAV, compania a prezentat un vehicul aerian de tip VTOL dedicat logisticii B2B și intervențiilor de urgență. Cu sisteme de propulsie modulare pe hidrogen sau baterii și sarcini utile flexibile, HARPY UAV demonstrează potențialul mobilității aeriene sustenabile, adaptabile și cu costuri operaționale reduse.

Solar Plex - cu tehnologia Solar Plex, echipa propune o soluție inovatoare care transformă orice panou fotovoltaic într-un sistem hibrid PV-T, crescând randamentul energetic și valorificând atât electricitatea, cât și căldura produsă. Soluția contribuie la reducerea emisiilor și la creșterea eficienței energetice la scară rezidențială și industrială.

Proon Ing - aplicația Proon.ing integrează digitalizarea agriculturii cu sechestrarea carbonului, prin monitorizarea tăierilor de întreținere și generarea de credite de carbon în livezi. Tehnologia complementară WaterSeed™ sprijină reîmpădurirea zonelor afectate de incendii și secetă, utilizând capsule biodegradabile care sporesc retenția apei și reziliența ecosistemelor.

LAM’ON - proiectul PACK’ON Prime oferă o alternativă sustenabilă la ambalajele convenționale, printr-un material bio-bazat și compostabil, dezvoltat pentru a reduce deșeurile și a susține economia circulară în industriile creative și alimentare.

ECOTECA - prin platforma Școala ECO, organizația oferă un instrument de evaluare a sustenabilității instituțiilor de învățământ. Pe baza a șapte indicatori esențiali: de la consumul de apă și energie la gestionarea deșeurilor și emisiile de CO₂, școlile pot măsura, îmbunătăți și comunica impactul lor ecologic în comunitate.

Ourania Christina Papadopoulou - cu inițiativa Climate Diplomacy-in-a-Box, programul creează contexte educaționale interactive în care tinerii explorează politica climatică globală, simulează negocieri internaționale și învață să transforme concluziile acestor exerciții în proiecte concrete de acțiune climatică la nivel local.

Eforturi pentru un viitor echilibrat și verde

Climate Change Summit 2025 a transmis că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Nu a fost doar o conferință, ci o mișcare care a unit perspectivele economice, sociale și ecologice într-un singur scop: un viitor mai echilibrat și mai verde.

Anul viitor, între 20 și 24 octombrie, summitul va reveni cu o nouă ediție dedicată conversațiilor despre viitorul planetei, curajului de a schimba lumea și colaborărilor care generează impact real.