Pământul are ”termostat”. Descoperirea care ar da peste cap schimbările climatice

Planeta ar putea reacționa la cantitățile mari de dioxid de carbon (CO₂) emise de omenire printr-un mecanism natural de „supracorectare” a dezechilibrului climatic, potrivit unui studiu publicat pe 25 septembrie în revista Science și citat de Live Science, transmite Agerpres.

Acest proces ar putea face ca următoarea eră glaciară să apară la timp, fără întârzierea de zeci de mii de ani prognozată anterior.

Acest lucru se datorează unui "termostat" care îngroapă cantităţi uriaşe de dioxid de carbon sub fundul mării atât de eficient, încât ar putea elimina emisiile de carbon uman în 100.000 de ani, au descoperit cercetătorii.

„Nu înseamnă că vom fi în siguranţă de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar de 1.000 de ani”

Anterior, oamenii de știință au identificat un alt „termostat”, considerat mai lent, care blochează carbonul pentru perioade de 500.000 până la 1 milion de ani. Împreună, cele două mecanisme ar putea permite declanșarea la timp a următoarei ere glaciare, fără întârzierea provocată de activitatea umană, a explicat pentru Live Science Andy Ridgwell, profesor de geologie la Universitatea din California, Riverside și coautor al studiului.

Totuși, noul proces natural nu oferă protecție generațiilor actuale în fața schimbărilor climatice.

„Nu înseamnă că vom fi în siguranţă de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar de 1.000 de ani”, a avertizat Dominik Hulse, matematician și geochimist la Universitatea din Bremen, Germania, și coautor al cercetării.

Ipoteza conform căreia Pământul își reglează clima pe termen geologic este veche de câteva decenii. În anii 1980, cercetătorii au propus existența unui mecanism numit feedback de silicat — parte a ciclului anorganic al carbonului — care funcționează asemenea unui termostat natural. Procesul apare atunci când ploaia captează CO₂ din atmosferă și îl transportă spre rocile de silicat, alcătuite în principal din oxigen și siliciu, ce reprezintă aproximativ 90% din crusta terestră.

Gazul reacționează cu aceste roci, dizolvându-le și formând compuși care ajung ulterior în oceane. Acolo, carbonul este transformat în calcar și cretă, fiind astfel „sigilat” pentru milioane de ani.

Feedback-ul funcţionează şi invers

„Dacă se face prea frig şi nivelul de CO₂ este prea scăzut, atunci termostatul consumă prea puţin CO₂ în comparaţie cu procesul de eliberare constantă de CO₂ din manta, prin erupţii vulcanice şi alte procese ale magmei”, a explicat Ridgwell.

În acest scenariu, mai puţin CO2 ajunge în ocean şi nivelurile atmosferice cresc încet la niveluri medii, a spus el.

Totuși, acest feedback de silicat acționează foarte lent — poate dura până la un milion de ani pentru a restabili concentrațiile de CO₂ după o perturbare majoră. Din acest motiv, mecanismul nu poate explica variațiile rapide ale climei, precum ciclurile glaciare și interglaciare ale Pământului, care se produc aproximativ la fiecare 100.000 de ani, a mai spus Ridgwell.