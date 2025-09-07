Numărul lupilor din România, în creştere. "Un sfert din populaţia din Europa". În comunism, s-a încercat exterminarea lor

"Au fost fluctuaţii mari în România în ceea ce priveşte efectivele de lupi. După al Doilea Război Mondial, am avut undeva la 500 de exemplare. Destul de puţini, adică. După, prin anii '50-'60, s-au dus campanii ample de exterminare a lupului. Nu s-a reuşit exterminarea speciei, din fericire. Chiar s-au conferit recompense pentru fiecare exemplar omorât! Nu vorbim doar de vânătoare, ci de o exterminare prin orice fel de mijloace. S-a recurs inclusiv la otravă. A fost carne contaminată cu otravă, lăsată în pădure, ca să vină lupii. Au fost lupi care au murit de la asta. S-a perpetuat politica asta, în acea perioadă.

După anii '90 s-a revenit la normal, în sensul în care legile au fost mai înspre conservarea naturii, iar după aderarea la UE lucrurile s-au îmbunătăţit, în sensul în care lupul beneficiază de protecţie, ceea ce e normal pentru un stat european în zilele în care trăim.

Acum, se estimează că avem undeva în jur de 2800-3000 de exemplare în România, cam un sfert din populaţia de lupi din Europa. S-au făcut tot felul de studii în ceea ce priveşte densitatea, dar acum se consideră că în zona carpatică o haită e formată din aproximativ 4,6 exemplare. Pot fi haite şi mai mari, noi am identificat o haită de 12 exemplare, dar pot fi şi mai mici. Două exemplare nu formează o haită, dar sunt o pereche, şi pot fi şi 3 exemplare care pot forma o structură socială caracteristică lupului.

Lupul are o capacitate extraordinară de a induce în eroare prădătorii. Există un efect care a fost studiat şi identificat pe timpul lui Napoleon. În momentul în care trupele lui Napoleon mărşăluiau prin Rusia, au lăsat în urma lor cadavre. Lupii au venit în urma trupelor, şi au început să urle nu o dată şi au fost terifiaţi oamenii lui Napoleon şi credeau că vor fi mâncaţi de lupi. În realitate, erau două exemplare. Lupul are această capacitate de a emite nişte sunete cu diverse tonalităţi, astfel încât să crezi că ar fi peste 10. Când de fapt ei sunt doi. Unul poate emite sunete ca şi cum ar fi 3-4 exemplare", a declarat Dr. Papp la DC Anima.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News