€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri UMF “Carol Davila”, singura universitate medicală din România în prestigiosul clasament Shanghai 2025
Data publicării: 12:00 20 Noi 2025

UMF “Carol Davila”, singura universitate medicală din România în prestigiosul clasament Shanghai 2025
Autor: Tiberiu Vasile

medicina: UMF “Carol Davila” a intrat în clasamentul Shanghai 2025 UMF “Carol Davila” a intrat în clasamentul Shanghai 2025. Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

UMF “Carol Davila” devine singura universitate medicală din România prezentă în prestigiosul clasament Shanghai 2025, marcând astfel o recunoaștere internațională a excelenței academice.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București este prezentă în ediția 2025 în două domenii ale unuia dintre cele mai prestigioase clasamente internaționale, Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), domenii în care își menține poziționarea din ediția 2024.(https://www.shanghairanking.com/institution?name&r=Romania)

Inclusă în clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects din anul 2017, de la prima ediție, în anul 2025 UMF ”Carol Davila” este singura universitate cu profil medical din România prezentă în clasament și singura universitate din România prezentă în domeniile Medicină Clinică (201-300) și Sănătate Publică (401-500).

”Carol Davila” în prestigiosul clasament internațional Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025

“Menținerea Universității noastre în prestigiosul clasament internațional Shanghai Global Ranking of Academic Subjects în două domenii (Clinical Medicine și Public Health) în pozițiile ocupate în ediția anterioară este îmbucurătoare, situându-ne din nou printre cele mai bune universități din România, iar pentru această performanță aduc sincere mulțumiri întregii comunități academice care, prin seriozitate, muncă dedicată și efort constant, contribuie la poziționarea universității noastre ca un reper de excelență în educație și în cercetarea medicală ” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București. 

Clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), ediția 2025, evaluează performanțele universităților în 57 de subdomenii (subiecte academice) din 5 mari domenii: Științele naturii, Inginerie, Științele vieții, Științe medicale și Științe sociale. Clasamentul ia în considerare o serie de indicatori academici printre care rezultatele și impactul activității de cercetare, colaborarea internațională și premiile academice internaționale. 

CITEȘTE ȘI: Academia de Studii Economice din Bucureşti, reușită imensă. Se reîntoarce într-un prestigios top internațional
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

umf carol davila
shanghai
Shanghai Global Ranking of Academic Subjects
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
„O scrisoare pierdută” – O reinvenție clasică spectaculoasă la Opera Națională București
Publicat acum 18 minute
Consilierul Vlad Voiculescu, implicare în campania electorală. Îl va demite Nicușor Dan, ca pe Ludovic Orban?
Publicat acum 20 minute
Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă
Publicat acum 56 minute
Salarii de 8.100 € fără studii: Țara europeană ce caută 85.000 de muncitori
Publicat acum 1 ora si 18 minute
MAI, despre sistemul E-Sigur: Este în lucru, nu blocat, procesează deja sancțiuni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat acum 19 ore si 0 minute
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close