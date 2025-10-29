VIDEO Cum arată buretele carnivor ”mingea morții”, printre noile specii descoperite în adâncurile Oceanului de Sud

Cercetătorii au prelevat mostre din adâncurile Oceanului de Sud, una dintre cele mai izolate regiuni ale planetei, inclusiv din caldere vulcanice, din șanțul South Sandwich și din habitatele de pe fundul mării din jurul insulelor Montagu și Saunders.

Ce au mai descoperit, în afară de buretele carnivor ”mingea morții”

Pe lângă burete, oamenii de știință au descoperit noi specii de viermi solzoși înarmați și irizați, specii necunoscute anterior de stele de mare, noi crustacee, inclusiv izopode și amfipode, precum și gasteropode și bivalve rare.

VIDEO

Alte posibile noi specii, precum corali negri

Experții evaluează, de asemenea, alte posibile noi specii, printre care corali negri și un posibil nou gen de ”pană de mare” (sea pen).

”Oceanul de Sud rămâne foarte insuficient studiat”, a declarat dr. Michelle Taylor, șefa echipei științifice a programului Nippon Foundation–Nekton Ocean Census, care a realizat expediția. ”Până în prezent, am analizat mai puțin de 30% dintre mostrele colectate în cadrul acestei expediții, așa că faptul că am confirmat deja 30 de noi specii arată cât de multă biodiversitate rămâne încă nedocumentată.”

Buretele sferic, Chondrocladia sp. nov., este acoperit cu mici cârlige care prind prada, un mod de hrănire diferit față de cel obișnuit al bureților. În general, bureții marini sunt hrănitori pasivi, care filtrează apa.

În timpul unei serii de expediții, cercetătorii au colectat aproape 2.000 de specimene din 14 grupuri de animale. De asemenea, au realizat numeroase ore de filmări video în înaltă definiție ale acestor habitate puțin explorate, inclusiv primele imagini confirmate ale unui calmar colosal juvenil, scrie The Guardian.