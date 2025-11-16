Torsiunea gastrică este una dintre cele mai fulgerătoare și periculoase urgențe veterinare, o afecțiune care poate evolua dramatic în doar câteva zeci de minute.

Deși mulți proprietari de animale nu cunoc mecanismele care declanșează această situație critică, consecințele pot fi fatale dacă nu se intervine imediat.

În explicațiile sale, dr. Cristian Cristea, medic veterinar, a detaliat cum aparetorsiunea gastrică, ce o favorizează și de ce fiecare minut contează atunci când un câine prezintă primele semne de disconfort gastric.

"Stomacul se torsionează efectiv și nu mai poate să elimine gazele de fermentație care se adună în stomac. Asta se produce de obicei în urma ingerării de hrană care fermentează foarte ușor: cartofi, cozonac, lapte... tot felul de alte alimente.

Un câine care mănâncă o hrană sănătoasă, o hrană industriată, ar putea să facă mai greu torsiune gastrică.

Consecutiv unei ingestii de alimente și unei cantități foarte mari de alimente care nu sunt corespunzătoare și care fermentează ușor și apoi animalul nu este monitorizat, e lăsat să facă efort fizic, să sară, să se rostogolească, stomacul se torsonează, se acumulează gaz acolo. Acel gaz compresează toracele, pentru că animalul stă în patru labe. Stomacul lui se dilată, devine destins, dar împinge în torace, în cutia diagrafmatică.

Acel animal va muri prin stop respirator și stop cardiac.

Este o urgență! Asta e ceva ce se întâmplă în mai puțin de o oră de când începem să observăm problemele.

Câinii de talie mare sunt predispuși la această afecțiune, dar am văzut și alți căței cu torsiune și dilatație. E o urgență în care trebuie intervenit rapid", a explicat dr. Cristian Cristea, medic veterinar cunoscut pentru experiența și implicarea sa în protejarea animalelor.

Vezi emisiunea aici: