€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Social Câinele tău poate muri după masă: Urgenţa care poate lovi în mai puțin de 1 oră
Data actualizării: 21:53 16 Noi 2025 | Data publicării: 21:52 16 Noi 2025

EXCLUSIV Câinele tău poate muri după masă: Urgenţa care poate lovi în mai puțin de 1 oră
Autor: Giorgi Ichim

torsiune-gastrica-caini torsiune gastrica caini - Foto: Freepik @wirestock
 

Câinele tău poate muri în mai puțin de o oră din cauza acestei probleme. Medicul veterinar avertizează asupra unui pericol ignorat de mulți stăpâni.

Torsiunea gastrică este una dintre cele mai fulgerătoare și periculoase urgențe veterinare, o afecțiune care poate evolua dramatic în doar câteva zeci de minute.

Deși mulți proprietari de animale nu cunoc mecanismele care declanșează această situație critică, consecințele pot fi fatale dacă nu se intervine imediat.

În explicațiile sale, dr. Cristian Cristea, medic veterinar, a detaliat cum aparetorsiunea gastrică, ce o favorizează și de ce fiecare minut contează atunci când un câine prezintă primele semne de disconfort gastric.

"Stomacul se torsionează efectiv și nu mai poate să elimine gazele de fermentație care se adună în stomac. Asta se produce de obicei în urma ingerării de hrană care fermentează foarte ușor: cartofi, cozonac, lapte... tot felul de alte alimente.

Un câine care mănâncă o hrană sănătoasă, o hrană industriată, ar putea să facă mai greu torsiune gastrică.

Consecutiv unei ingestii de alimente și unei cantități foarte mari de alimente care nu sunt corespunzătoare și care fermentează ușor și apoi animalul nu este monitorizat, e lăsat să facă efort fizic, să sară, să se rostogolească, stomacul se torsonează, se acumulează gaz acolo. Acel gaz compresează toracele, pentru că animalul stă în patru labe. Stomacul lui se dilată, devine destins, dar împinge în torace, în cutia diagrafmatică.

Acel animal va muri prin stop respirator și stop cardiac.

Este o urgență! Asta e ceva ce se întâmplă în mai puțin de o oră de când începem să observăm problemele.

Câinii de talie mare sunt predispuși la această afecțiune, dar am văzut și alți căței cu torsiune și dilatație. E o urgență în care trebuie intervenit rapid", a explicat dr. Cristian Cristea, medic veterinar cunoscut pentru experiența și implicarea sa în protejarea animalelor.

Vezi emisiunea aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

torsiune gastrica
caini
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
BANCUL ZILEI: Ce i s-a cerut peștișorului de aur
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Ucraina le cere aliaţilor bani pentru a extinde producţia de drone
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Avantajul major al chirurgiei robotice în tratarea herniei. Dr. Teodor Buliga: Eu n-aș putea face asta cu propria mână
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an la rând
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Nicușor Dan: Teoretic e stupid, dar luăm bani de la sănătate și educație pentru apărare. Ca să fim în NATO trebuie să plătim!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 15 Noi 2025
Economia României a pierdut cel mai important lucru, avertizează un expert
Publicat acum 15 ore si 47 minute
Arbitrul Michael Oliver a recunoscut că a greşit la Bosnia-România. Marius Marin a dezvăluit discuţia cu centralul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close