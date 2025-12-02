Adrian Pleșca, zis și Artanu, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit

Artistul a murit la 63 de ani. El a fost dus inconștient cu ambulanța la Spitalul Pantelimon.

O voce emblematică a rockului românesc

Considerat una dintre cele mai distinctive și apreciate voci ale rockului românesc, Artan a lăsat o amprentă puternică atât prin proiectele sale muzicale Timpuri Noi și Partizan.

În urmă cu mai puțin de șapte luni, artistul prezenta noul album Partizan, „Nori peste Sălăjan”, lansat la Electrecord, un material care închidea simbolic cercul început cu primul lor disc plin de nostalgie, energie și povești puse pe ritm.

Recunoscut pentru stilul său inconfundabil și pentru prezența magnetică pe scenă, Artanu a împărtășit de-a lungul timpului detalii despre drumul său artistic, influențele care l-au format și modul în care vedea evoluția muzicii românești.

Debutul cu Timpuri Noi, în 1982

Luna octombrie a anului 1982 a fost de bun augur pentru artist, pentru că atunci a început să cânte cu formația "Timpuri Noi", formație pe care chiar el a fondat-o, împreună cu un prieten din copilărie, Răzvan Moldovan.

Începând cu anii ’90, trupa a început să cunoască serios celebritatea, piesele "Stere" sau "Tanța" răsunând în multe radiouri de la acea vreme.

Din august 1990, artistul a făcut parte din Corul Academic Radio. În perioada 1994-1995 a prezentat, împreună cu Oana Ionescu, emisiunea "Ping Pong în Familie".

În cei peste 40 de ani de carieră acesta a susținut mii de concerte rock. Totuși, el a făcut o pauză de cinci ani, între februarie 2001 și 2006, timp în care a înființat trupa "Partizan".