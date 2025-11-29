George a dispărut duminică în Munții Bucegi, după ce a apelat 112. Salvamont, apel public - nu a fost localizat nici până astăzi

”La rugamintea familiei, distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munții Bucegi.

În ciuda eforturilor susținute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deși acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren.

Potrivit informațiilor, persoana dispărută a plecat duminică dimineața din Poiana Brașov, având ca destinație localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu, iar ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a solicitat sprijin prin 112. Menționăm că purta geaca din fotografie.

Rugăm toate persoanele care l-au văzut sau care dețin orice informații relevante să contacteze de urgență Salvamont Brașov sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție” a transmis Salvamont România.

Întuneric, ninsoare și ceață de nu vedeai nimic

O internaută scrie că ”acum o săptămână vremea se înrăutățea la maxim sus”, descriind experiența personală: ”Fix duminică, împreună cu gașca, ne aflam la Malaiesti. În jurul orei 14:00 începea viscolul, ninsoare și vânt de îți brăzda obrazul. Noi am luat-o încet în jos, însoțiți de un voluntar salvamont Prahova. Deși nu era cu noi și nu avea vreo treabă cu grupul nostru, doar ne-am intersectat la cabană, nu ne-a lăsat în urmă până în punctul în care traseele noastre s-au despărțit. De acolo am ajuns la Cabana Diham, ora 17:00, întuneric, unde tăiai ceața cu cuțitul. Nu mai puteai vedea nici un marcaj, nici un stâlp, mai luai și vreun pom în brațe.

Fiind destul de experimentați și cunoscând bine traseul, punctele mari precum alte cabane, am reușit să ajungem destul de rapid mai jos, în pădure, unde nu mai era ceață, dar încă picura. Dacă noi mai jos am întâmpinat aceste dificultăți, vă rog să vă închipuiți ce a întâmpinat el acolo sus” a descris situația Cristina, în răspuns la apelul Salvamont.

I-au găsit rucsacul

”Verificăm mai multe zone în care persoana s-ar fi putut deplasa după ce a abandonat rucsacul, cel mai probabil pentru a-şi uşura drumul, având în vedere dificultatea traseului şi oboseala acumulată”, a declarat, sâmbătă, directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, conform news.ro.

Duminică, când a sunat la 112, George era epuizat și îi era frig. Deși i-au refăcut traseul, salvamontișii i-au găsit doar rucsacul. A fost folosit, în premieră, și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului. În ciuda tuturor metodelor de căutare, tânărul nu a fost găsit.