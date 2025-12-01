Reportaj DC News TV: Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți!

Într-o atmosferă plină de emoție, culori tricolore și mult entuziasm, reporterii au stat de vorbă cu oamenii pentru a afla ce înseamnă 1 Decembrie pentru ei și ce mesaje au pentru toți românii, fie că sunt acasă sau în diaspora.

Printre cei intervievați s-a aflat și un senior venit împreună cu o doamnă, ambii vizibil impresionați de amploarea evenimentului. Bărbatul a mărturisit că este prima dată când participă la paradă și că experiența i s-a părut una frumoasă.

„Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți”

Un tânăr a transmis nu doar un mesaj pentru românii de acasă, ci și pentru cei din diaspora.

„La mulți ani românilor de pretutindeni! Parada cea mai frumoasă pentru că nicăieri nu-i ca acasă.”

Atmosfera a fost una caldă și unită, cu oameni de toate vârstele care au venit să sărbătorească împreună identitatea națională și respectul pentru militarii români.

Întregul reportaj realizat de echipa DCNewsTV poate fi urmărit mai jos.