€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Reportaj DC News TV: Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți!
Data publicării: 20:41 01 Dec 2025

EXCLUSIV Reportaj DC News TV: Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți!
Autor: Dana Mihai

WhatsApp Image 2025-12-01 at 12.13.09
 

Cu ocazia Zilei Naționale a României, echipa DCNewsTV a fost prezentă astăzi la parada militară de la Arcul de Trumf din București, alături de miile de români care au venit să celebreze momentul.

Într-o atmosferă plină de emoție, culori tricolore și mult entuziasm, reporterii au stat de vorbă cu oamenii pentru a afla ce înseamnă 1 Decembrie pentru ei și ce mesaje au pentru toți românii, fie că sunt acasă sau în diaspora.

Printre cei intervievați s-a aflat și un senior venit împreună cu o doamnă, ambii vizibil impresionați de amploarea evenimentului. Bărbatul a mărturisit că este prima dată când participă la paradă și că experiența i s-a părut una frumoasă.

Citește și: Ce salariu are Iulia Scântei, femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie

„Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți”

Un tânăr a transmis nu doar un mesaj pentru românii de acasă, ci și pentru cei din diaspora.

„La mulți ani românilor de pretutindeni! Parada cea mai frumoasă pentru că nicăieri nu-i ca acasă.”

Atmosfera a fost una caldă și unită, cu oameni de toate vârstele care au venit să sărbătorească împreună identitatea națională și respectul pentru militarii români.

Întregul reportaj realizat de echipa DCNewsTV poate fi urmărit mai jos.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

1 decembrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 44 minute
Antal Árpád, mesaj de 1 Decembrie: Respect, egalitate și dialog între comunități
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Reportaj DC News TV: Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți!
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Horoscop 2 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Care este principalul obstacol în negocierile pentru planul de pace Ucraina-Rusia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 29 Noi 2025
Raisa Radu, adolescenta care a cucerit jurații și publicul la Vocea României: „Momentul serii, mi-au dat lacrimile” VIDEO
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close