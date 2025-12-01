Ce salariu are Iulia Scântei, femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie

Declarația de avere depusă de judecătoarea Iulia Scântei oferă o imagine detaliată asupra veniturilor și bunurilor acumulate în ultimul an fiscal.

Indemnizație de peste 413.000 de lei de la CCR, aproape 35.000 lei pe lună

În declarația de avere, vedem că Iulia Scântei a câștigat 413.745 lei, adică 82.000 euro, de pe urma funcției de judecător CCR, adică a câștigat, lunar, aproape 7.000 euro pe lună.

470.000 lei încasați din returnarea unor împrumuturi acordate în nume personal

A mai avut 470.000 lei de pe urma unor împrumuturi rambursate de la firma Scântei și asociații. De asemenea, a mai câștigat 600.000 lei dintr-un contract de cedare a folosinței.

Patru apartamente, două terenuri și conturi consistente

Are o colecție de ceasuri, în valoare de 75.000 euro, bijuterii și accesorii vestimentare de colecție de 80.000 de euro și o colecție de tablouri și sculpturi de 25.000 de euro. Totodată, aceasta mai deține două terenuri intravilane cumpărate în București, dar și 4 apartamente - 3 în București și unul în Iași, în 2008, 2009, 2010 și 2019.

Aceasta are 10 conturi curente, cu aproximativ 27.000 de euro; 3 conturi catalogate drept „Fonduri de investiții” (sau pensii private) cu aproximativ 45.000 de euro.

