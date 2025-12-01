€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Politica Ce salariu are Iulia Scântei, femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Data actualizării: 20:57 01 Dec 2025 | Data publicării: 15:50 01 Dec 2025

Ce salariu are Iulia Scântei, femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Autor: Ioana Dinu

iuliana scantei
 

În rândurile de mai jos aflați ce salariu are Iulia Scântei, „judecătoarea în galben” de la Ziua Națională.

Declarația de avere depusă de judecătoarea Iulia Scântei oferă o imagine detaliată asupra veniturilor și bunurilor acumulate în ultimul an fiscal.

Indemnizație de peste 413.000 de lei de la CCR, aproape 35.000 lei pe lună

În declarația de avere, vedem că Iulia Scântei a câștigat 413.745 lei, adică 82.000 euro, de pe urma funcției de judecător CCR, adică a câștigat, lunar, aproape 7.000 euro pe lună.

470.000 lei încasați din returnarea unor împrumuturi acordate în nume personal

A mai avut 470.000 lei de pe urma unor împrumuturi rambursate de la firma Scântei și asociații. De asemenea, a mai câștigat 600.000 lei dintr-un contract de cedare a folosinței. 

Patru apartamente, două terenuri și conturi consistente

Are o colecție de ceasuri, în valoare de 75.000 euro, bijuterii și accesorii vestimentare de colecție de 80.000 de euro și o colecție de tablouri și sculpturi de 25.000 de euro. Totodată, aceasta mai deține două terenuri intravilane cumpărate în București, dar și 4 apartamente - 3 în București și unul în Iași, în 2008, 2009, 2010 și 2019. 

VEZI ȘI: Iulia Scântei (CCR) a făcut paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze? Adevăratele surprize sunt în galeria foto 

Aceasta are 10 conturi curente, cu aproximativ 27.000 de euro; 3 conturi catalogate drept „Fonduri de investiții” (sau pensii private) cu aproximativ 45.000 de euro.

VEZI ȘI: Iulia Scântei, „femeia în galben” de la Ziua Națională, e cea care i-a făcut praf pe judecătorii CCR. Cazul Șoșoacă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iulia scantei
ccr
parada
1 decembrie
ziua nationala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 44 minute
Antal Árpád, mesaj de 1 Decembrie: Respect, egalitate și dialog între comunități
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Reportaj DC News TV: Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți!
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Horoscop 2 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Care este principalul obstacol în negocierile pentru planul de pace Ucraina-Rusia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 29 Noi 2025
Raisa Radu, adolescenta care a cucerit jurații și publicul la Vocea României: „Momentul serii, mi-au dat lacrimile” VIDEO
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close