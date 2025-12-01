Ce salariu are Iulia Scântei, femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie

În rândurile de mai jos aflați ce salariu are Iulia Scântei, „judecătoarea în galben” de la Ziua Națională.
Declarația de avere depusă de judecătoarea Iulia Scântei oferă o imagine detaliată asupra veniturilor și bunurilor acumulate în ultimul an fiscal.
În declarația de avere, vedem că Iulia Scântei a câștigat 413.745 lei, adică 82.000 euro, de pe urma funcției de judecător CCR, adică a câștigat, lunar, aproape 7.000 euro pe lună.
A mai avut 470.000 lei de pe urma unor împrumuturi rambursate de la firma Scântei și asociații. De asemenea, a mai câștigat 600.000 lei dintr-un contract de cedare a folosinței.
Are o colecție de ceasuri, în valoare de 75.000 euro, bijuterii și accesorii vestimentare de colecție de 80.000 de euro și o colecție de tablouri și sculpturi de 25.000 de euro. Totodată, aceasta mai deține două terenuri intravilane cumpărate în București, dar și 4 apartamente - 3 în București și unul în Iași, în 2008, 2009, 2010 și 2019.
Aceasta are 10 conturi curente, cu aproximativ 27.000 de euro; 3 conturi catalogate drept „Fonduri de investiții” (sau pensii private) cu aproximativ 45.000 de euro.
de Roxana Neagu