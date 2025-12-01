€ 5.0906
Nicușor Dan, discurs de Ziua Națională la Cotroceni: Trăim mai prost decât anul trecut, dar...
Data actualizării: 21:39 01 Dec 2025 | Data publicării: 18:07 01 Dec 2025

Nicușor Dan, discurs de Ziua Națională la Cotroceni: Trăim mai prost decât anul trecut, dar...
Autor: Anca Murgoci

Discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale Discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale
 

Nicușor Dan a ținut un discurs, la Cotroceni, de Ziua Națională.

„Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mai bine ca acum 20 de ani”, a zis Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut luni, 1 decembrie 2025, la Palatul Cotroceni, un discurs în cadrul recepției organizate cu prilejul Zilei Naționale a României.

Vă prezentăm în continuare transcrierea discursului susținut de Președintele României:

„Dragi români, din România și de pretutindeni,

Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit. Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut.

Unde suntem azi? Cred că trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul la care suntem, tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm și așteptările, și speranțele. Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă.

România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani.

E adevărat și că toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român.

Avem multe zone de excelență în educație, dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab. Și asta o să ne provoace mari probleme în viitor.

Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo. Dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR.

Avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani. Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE.

Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa.

Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an. Suntem membri ai Uniunii Europene și, grație acestei poziții, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România.

Avem 5 milioane de români care au plecat din România, fie din cauza condițiilor materiale, fie că s-au simțit nedreptățiți în această țară. Dar ei sunt o carte de vizită pentru România și un potențial uriaș pentru România în măsura în care vom reuși să avem o relație corectă cu ei.

În fine, avem o administrație publică care este de foarte multe ori depășită, care a pierdut și timp, și bani în procesul de digitalizare și care evident că nu ține pasul cu societatea. Dar am făcut totuși 500 de kilometri de autostradă și de drum expres în ultimii 5 ani.

Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România, pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta, și cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.

De aceea, invitația pe care o fac tuturor este să coborâm toți nivelul vocii, să discutăm cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are - fără să încercăm să le ascundem într-un fel, dar păstrându-ne calmul și echilibrul.

Vă invit, de asemenea, să încercăm să ne ascultăm unii pe alții. Dincolo de zgomotul inevitabil, vom găsi puncte de vedere comune pe care să putem să construim. Pentru că trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară reușesc să progreseze. Și la această solidaritate interioară ne obligă și memoria celor pe care i-am pomenit, și responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri.

Și vă invit pe toți să continuați să credeți în România.

La mulți ani, România! La mulți ani, români!”

nicusor dan
1 decembrie
ziua nationala
cotroceni
x close