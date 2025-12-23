Noii miniștri de la Apărare și Economie depun jurământul în fața lui Nicușor Dan

Marți, 23 decembrie 2025, începând cu ora 15:00, la Palatul Cotroceni vor depune jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, noii miniștri ai Apărării Naționale și ai Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Este vorba de Radu Miruță, care pleacă de la Economie la Apărare și Ambrozie Irineu Darău, care va prelua ministerul lăsat liber de către Miruță. Ambii miniștri sunt de la Uniunea Salvați România.

Schimbarea are loc în contextul demisiei lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării.

Ceremonia de depunere a jurământului va începe la ora 15:00 și o vom transmite live, aici.

