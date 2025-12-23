€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Politica Noii miniștri de la Apărare și Economie depun jurământul în fața lui Nicușor Dan
Data actualizării: 12:37 23 Dec 2025 | Data publicării: 12:35 23 Dec 2025

Noii miniștri de la Apărare și Economie depun jurământul în fața lui Nicușor Dan
Autor: Ioan-Radu Gava

darau miruta Propunerile USR pentru Ministerele Economiei și Apărării. Senatorul Irineu Darău (stânga), ministrul Radu Miruță (dreapta). Colaj DCNews/ Sursa foto: Agerpres
 

O ceremonie de învestire în funcție a doi noi miniștri are loc, marți, la Palatul Cotroceni.

Marți, 23 decembrie 2025, începând cu ora 15:00, la Palatul Cotroceni vor depune jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, noii miniștri ai Apărării Naționale și ai Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Este vorba de Radu Miruță, care pleacă de la Economie la Apărare și Ambrozie Irineu Darău, care va prelua ministerul lăsat liber de către Miruță. Ambii miniștri sunt de la Uniunea Salvați România.

Schimbarea are loc în contextul demisiei lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării.

Ceremonia de depunere a jurământului va începe la ora 15:00 și o vom transmite live, aici.

Rămâneți alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu miruta
irineu darau
ministerul apararii
ministerul economiei
nicusor dan
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Rămas bun, E.S. Rim Kap-soo! Chirieac: România pierde un ambasador excepțional care a făcut istorie la București
Publicat acum 14 minute
Melodia declarată oficial numărul unu de Crăciun în 2025
Publicat acum 35 minute
Condamnare cu executare: 2 ani de închisoare și interdicție 5 ani pentru cruzime asupra animalelor
Publicat acum 42 minute
Noii miniștri de la Apărare și Economie depun jurământul în fața lui Nicușor Dan
Publicat acum 59 minute
Legătura dintre post și tehnologie. Pr. Adrian Agachi (BOR), sfat în Ajunul Crăciunului / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat acum 23 ore si 17 minute
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat pe 21 Dec 2025
Sondaj CURS: Două partide ar fi suficiente pentru majoritatea parlamentară, dacă ar avea loc astăzi alegeri
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close