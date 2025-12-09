Criza apei, generată de numiri politice: Cine a ajuns să ia decizii pe barajele României. Bogdan Chirieac arată la ce asistăm, de fapt

Criza apei din Prahova se adâncește alarmant, iar perspectivele pentru sărbători rămân nesigure. Autoritățile locale avertizează că aprovizionarea cu apă potabilă ar putea fi limitată, iar astăzi s-a anunțat oficial că din 2026 distribuția ar putea fi restricționată la rații de 4–6 ore pe zi. Potrivit România TV, situația a degenerat din cauza unei piramide decizionale viciate, în care factorii responsabili de administrarea barajelor, Ministerul Mediului, Apele Române și alți funcționari au luat decizii fără expertiză reală, influențați de sinecuri politice, inclusiv persoane recent numite din mediul USR.

În acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit astăzi cu premierul Ilie Bolojan, discuția fiind scurtă, dar tensionată. Grindeanu i-ar fi cerut demiterea Dianei Buzoianu, considerată principala responsabilă pentru criza apei, după consultări interne în cadrul PSD. Deciziile privind unele dintre cele mai importante baraje din România au fost luate de persoane cu pregătire juridică, SNSPA sau geografie, fără certificări clare în hidrologie, iar CV-urile unora dintre responsabili au fost retrase sau nu clarificau competențele tehnice. Practic, administrarea vitală a resurselor de apă a ajuns să fie condusă de oameni fără expertiză dovedită, ridicând semne de întrebare asupra capacității instituțiilor de a funcționa corect. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Toate specializările probabil s-au făcut la Bioterra. Dacă ești USR-ist, atunci ești specialist. Au ajuns oamenii din Prahova să vină în Ploiești să facă baie, așa cum ne povestea mai devreme domnul Savu, pentru că efectiv nu au ce să facă. Funcția de secretar de stat, așa este, e una care se face prin numire politică. Totuși, nu poți pune pe oricine, fără o pregătire minimă în domeniu. Nu ai cum. E o incompetență crasă. E ca și cum ai merge să te operezi la un psihiatru sau la un politolog. Doamna ministru a înțeles foarte bine ce s-a întâmplat, ca filosofie politică să știți. Secretarii de partid, de pe vremuri, indiferent de poziția în care se aflau, erau cei mai competenți. Așa se aplică și acum. Ești USR-ist, atunci ești specialist.

Vreau să vă felicit ca un mare simpatizant USR pentru demersurile jurnalistice. A fost expus procesul de 'userizare' al statului și pur și simplu asistăm la el cu neputință. Se întâmplă în toate structurile. Sorin Grindeanu a făcut un demers politic foarte interesant acum. I-a cerut lui Bolojan demiterea doamnei Buzoianu. Dacă Bolojan va refuza să o demită pe doamna Buzoianu, atunci PSD va ieși de la guvernare? Aceasta este întrebarea serii. Dacă raportul despre ce s-a întâmplat este tot făcut de Ministerul Mediului, atunci el este nul din punctul meu de vedere. De ce? E făcut de cineva neavizat. Ar trebui să fie făcut de corpul de control al primului ministru sau de o structură independentă, nu politică, pentru că situația este una complicată și delicată. Nu știu dacă au înțeles ce au făcut cei de la USR. Au transformat o apă potabilă în una nepotabilă pentru aproximativ 130.000 de oameni. Alții, când s-au văzut incompetenți, au zis: 'Domne, nu știm, nu suntem în stare, asta e. O lăsăm în plata Domnului!' Nu știm unde ne îndreptăm. Inițiativa asta a PSD, dacă nu e dusă la bun sfârșit de domnul Ilie Bolojan, anume demiterea doamnei Buzoianu, are drept consecință logică retragerea PSD de la guvernare. Asta ar însemna căderea Guvernului și un nou haos politic generalizat, ca să le explicăm oamenilor", a spus analistul Bogdan Chirieac.

