DCNews Stiri Creștere substanțială la absorbția de fonduri europene. Remus Borza, predicție pentru banii din PNRR în 2026
Data actualizării: 19:50 30 Ian 2026 | Data publicării: 17:47 30 Ian 2026

EXCLUSIV Creștere substanțială la absorbția de fonduri europene. Remus Borza, predicție pentru banii din PNRR în 2026
Autor: Elena Aurel

remus borza invitat la dc news Imagine cu avocatul Remus Borza. Foto: DC NEWS

Avocatul Remus Borza a spus care este „bila albă” a Guvernului Bolojan.

Avocatul Remus Borza a explicat că un aspect pozitiv al Guvernului Bolojan este reprezentat de fondurile europene, care au crescut considerabil față de 2024. Potrivit acestuia, banii au ajutat la limitarea deficitului, dar este important ca România să poată aduce și banii alocați în 2026, nu doar să-i aibă pe hârtie.

„O bilă albă ar fi fondurile europene. Anul trecut am adus în țară 75 de miliarde de lei, deci asta e o bilă albă a Guvernului Bolojan: 75 de miliarde de lei versus 44 de miliarde de lei în 2024. Deci, mai multe fonduri europene.

Dacă nu erau aceste fonduri, mai ales cele venite în ultimele luni, sigur că deficitul se apropia de 9,3% pe ESA sau de peste 8% pe cash, în 2025.

Important e ca și în 2026 să putem aduce banii pe care îi avem alocați. Una e să-i ai alocați pe hârtie și alta e să reușești efectiv în procesul de absorbție”, a spus Remus Borza.

VEZI ȘI: Efectele măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Remus Borza, analiză: Bile albe vs. bile negre

Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

„Mai avem 11 miliarde, doar că trebuie să ne grăbim”

Referitor la PNRR, avocatul Remus Borza a explicat că România a pierdut anul trecut 9 miliarde de euro, dar după renegociere mai are 11 miliarde de euro de atras până la finalul verii. Potrivit acestuia, cel mai probabil, gradul de absorbție nu va depăși 70-80%. 

„Noi anul trecut am pierdut 9 miliarde de euro din PNRR. Am ajuns la 21 de miliarde de euro, acum, cu PNRR-ul renegociat, revizuit. Am tras doar 10 miliarde, deci teoretic mai avem 11 miliarde, doar că trebuie să ne grăbim că trebuie să-i aducem până în august-septembrie anul ăsta și, la cum merg lucrurile, e clar că nu o să ne iasă. Gradul de absorbție nu o să depășească 70-80%, într-un caz fericit.

Mai avem încă vreo 10 miliarde de euro pe care am putea să-i tragem din fonduri de coeziune, din tranziție justă și din fondurile directe pentru agricultură. 20 de miliarde de euro nu sunt de ici, de colo. Asta înseamnă mai mult decât o gură de oxigen pentru România, doar că toate aceste măsuri au frânat foarte mult creșterea economică”, a spus Remus Borza la DC News. 

Video:

