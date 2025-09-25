Avocatul Remus Borza a vorbit despre modul în care împrumuturile externe ale României au fost folosite preponderent în consum și a evidențiat că o mare parte s-a dus pe dobânzi, mașini scumpe și vacanțe de lux în străinătate, în timp ce turismul intern nu este promovat. De asemenea, acesta a atras atenția asupra dependenței de importuri și asupra deficitului balanței comerciale care anul trecut a ajuns la 34 de miliarde de euro.

„Anul trecut am plătit 7 miliarde de euro doar dobânzi la datoria publică. Anul ăsta e posibil să ajungem la peste 9 miliarde de euro. 9 miliarde de euro doar dobânzi, adică fără ratele din principal, din capital, doar dobânzi, în condițiile în care, mai ales anul trecut, dar și anii precedenți, toate aceste împrumuturi externe s-au dus preponderent în consum.

S-au dus în mașini scumpe care nu sunt fabricate în România. Vedeți parcuri de mașini, uitați-vă în București, peste 2 milioane de mașini, doar Lamborghini, Mercedes, Maybach, Ferrari, Bentley, mașini scumpe.

S-au dus în vacanțe de lux în străinătate. Anul trecut românii au spart peste 8 miliarde de euro în vacanțe în străinătate, pentru că, din păcate, deși avem un potențial turistic enorm, nu-l valorizăm nici măcar în a zecea parte: turismul montan, ecumenic, balnear. Câte atracții turistice avem, din păcate nu avem o strategie de turism și nu promovăm deloc România ca destinație turistică pe piețele internaționale.

S-au dus în importuri toate aceste împrumuturi pentru că noi suntem dependenți de importuri, și aici avem un indicator care ar trebui să dea de gândit guvernanților, și anume deficitul de balanță comercială, care anul trecut a ajuns la o valoare record de 34 de miliarde de euro. 34 de miliarde de euro ca diferență între exporturi de 92 de miliarde de euro și importuri de 126 miliarde de euro. Adică importăm aproape orice, nu avem de niciunele în România. Importăm legume, fructe de 1,5 miliarde de euro, produse petrochimice de 6 miliarde de euro”, a spus Remus Borza.

Mentalitatea păguboasă a antreprenorului român alungă turiștii

Remus Borza a vorbit despre mentalitatea păguboasă a antreprenorilor români din HoReCa, cei care încearcă să facă profit mare într-un timp scurt, prin impunerea unor prețuri exagerate pentru servicii de proastă calitate, ceea ce determină turiștii să aleagă vacanțe în străinătate.

„Sunt mai ieftine... Ce să facă românii? Din patriotism omul nu o să cumpere un produs de două ori mai scump, din patriotism nu o să se ducă într-o vacanță de două ori mai scumpă la o calitate mai proastă, în România”, a spus Val Vâlcu.

„Înțeleg unde bateți. Și mentalitatea păguboasă a antreprenorului român, mai ales din zona HoReCa. El încearcă, pentru că avem un sezon estival de două luni jumătate, să-și scoată partea pentru tot anul. Eu am foarte mulți prieteni cu hoteluri la mare. Trag 24 de ore din 24 în cele două luni - iulie, august -după care, 10 luni sunt la vânătoare prin Africa, la schi prin Austria, prin Franța, prin Elveția.

Ei își fac 300.000-500.000 de euro în două luni de zile... niște prețuri aberante. Adică să ajungi să dai 300-400 de euro pe o cameră, pe litoralul românesc sau 1.000 de euro pe un apartament la servicii proaste... Nici hotelurile nu sunt bune și evident că mulți spun: „Mai bine merg la bulgari, merg la greci, merg la turci, unde am servicii mai bune”, deși și acolo iei țeapă.

Grecia e atât de scumpă, e prohibitivă, niște prețuri aberante. S-au triplat prețurile, și la greci, și la turci, în ultimii 3-4 ani de zile, dar acolo e atitudinea care face diferența, acolo te simți rege sau împărat ca și turist, ca și client. La noi, scuipă în mâncare, te tratează cu fundul. Avem mult de lucru în ceea ce privește atitudinea față de consumator, față de client”, a spus Remus Borza la DC News.

