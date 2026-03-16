Secretarul general al OCDE, la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, delegaţia OCDE condusă de Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la ora 10:00, la Palatul Victoria.

Ulterior, va fi organizată ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul României şi OCDE privind privilegiile şi imunităţile acordate organizaţiei.

Tot luni, premierul Ilie Bolojan şi secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, vor lansa, la Palatul Victoria, cel mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.

Studiul analizează modalităţile de stimulare a creşterii economice pentru a construi un mediu de business mai rezilient, incluziv şi sustenabil.

Înainte de a ajunge la Guvern, delegaţia OCDE va fi primită de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.