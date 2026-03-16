DCNews Stiri Secretarul general al OCDE, la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Data publicării: 08:07 16 Mar 2026

Secretarul general al OCDE, la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Autor: Ioan-Radu Gava

Mathias Cormann Foto: Agerpres

Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va fi prezent luni la Bucureşti, ocazie cu care se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, delegaţia OCDE condusă de Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la ora 10:00, la Palatul Victoria.

Ulterior, va fi organizată ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul României şi OCDE privind privilegiile şi imunităţile acordate organizaţiei.

OCDE dezvăluie starea economiei României: Ce recomandări și perspective aduce raportul 2026

Tot luni, premierul Ilie Bolojan şi secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, vor lansa, la Palatul Victoria, cel mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.

Studiul analizează modalităţile de stimulare a creşterii economice pentru a construi un mediu de business mai rezilient, incluziv şi sustenabil.

Înainte de a ajunge la Guvern, delegaţia OCDE va fi primită de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 21 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 24 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 36 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 45 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 53 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 24 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close