DCNews Stiri Un preot catolic lansează un avertisment sever: „Lumea este pregătită pentru Antihrist”
Data actualizării: 12:47 16 Mar 2026 | Data publicării: 12:22 16 Mar 2026

Un preot catolic lansează un avertisment sever: „Lumea este pregătită pentru Antihrist”
Autor: Alexandra Curtache

Preot catolic Foto: Unsplash

Potrivit lui Chad Ripperger, un preot romano-catolic, starea actuală de conflict din lume i-a oferit întruchipării răului ocazia perfectă să-și facă intrarea și să preia controlul.

Părintele Chad Ripperger consideră că „scena este pregătită” pentru apariția acestui personaj sinistru, ceea ce ar putea însemna că s-a tras cortina pentru noi toți.

Antihristul este, în esență, opusul lui Iisus Hristos, iar Biblia ne avertizează că el va apărea și va începe să domnească înainte de Ziua Judecății.

Un lider extrem de carismatic

S-ar putea să credeți că ați recunoaște o astfel de figură sinistră de la o poștă și că veți fi imuni la farmecul său, totuși, părintele Chad a avertizat că nu este atât de simplu.

În timpul unei apariții recente la The Shawn Ryan Show, el le-a reamintit oamenilor că Scriptura sugerează că Antihristul „va fi atât de carismatic”, încât va fi aproape imposibil să nu fii influențat.

„Dacă o persoană nu se bucură de haruri speciale din partea lui Dumnezeu, va fi ușor atrasă de ceea ce predă și de ceea ce susține”, a spus preotul.

Antihristul s-ar prezenta drept Mesia

Părintele Chad, teolog, filosof și exorcist care slujește în Arhiepiscopia de Denver, s-a întâlnit cu podcasterul și fostul membru al trupelor speciale Navy SEAL, Shawn Ryan, pentru a discuta despre „răul spiritual” iminent pe care îl vede venind.

„Antihristul trebuie să fie capabil să stăpânească lumea. El nu va stăpâni prin guvernare. El o va stăpâni prin economie”, a spus el cu un ton înfiorător. 

Preotul a afirmat că Antihristul „se va prezenta drept Mesia”, dar, conform Bibliei, el este de fapt un lup îmbrăcat în haine de oaie.

Referindu-se la învățăturile din trecut, părintele Chad a subliniat că se crede că Antihristul va apărea atunci când va avea loc o „implozie mondială a moralității oamenilor”, lucru care, spune el, a început deja.

„Asta se întâmplă încă din anii 1950. A avut loc o prăbușire, în care oamenii pur și simplu nu mai respectă legile lui Dumnezeu și legea naturală în niciun sens al cuvântului”, a spus clericul.

Controlul prin economie și moneda digitală

Preotul a sugerat că Antihristul va reuși să-și pună în aplicare preluarea ostilă prin manipularea sistemului politic. Preluarea controlului asupra „economiei mondiale” va fi, de asemenea, un alt as în mâneca sa.

„De aceea se vorbește despre semnul fiarei. Ei bine, suntem aproape acolo... unde ar putea pur și simplu să decidă: «Uite, dacă nu ești de acord cu anumite lucruri, nu vei avea acces la moneda digitală pe care o vom introduce la nivel mondial. Așa vor putea, practic, să-i înfometeze pe oameni dacă aceștia nu sunt dispuși să accepte domnia Antihristului”, a spus părintele Chad.

Rolul celor doi profeți din Apocalipsă

Singura speranță a umanității sunt cei doi profeți care se află în ceruri, Ilie și Enoh, care, sperăm, vor ajuta misiunea lui Iisus Hristos de a distruge forța răului.

Conform Cărții Apocalipsei, acești „doi martori” se vor întoarce pe Pământ când va apărea Antihristul pentru a i se opune și a „predica împotriva lui”, deși în cele din urmă vor fi martirizați.

Preotul crede că una dintre modalitățile prin care Antihristul își va exercita controlul „este prin intermediul monedelor digitale”. Așadar, iată încă un memento că banii gheață sunt regii.

Explicând alegerea dificilă cu care s-ar confrunta oamenii dacă falsul profet ar apărea, părintele Chad a adăugat: „Trebuie să fii dispus să renunți la binele mai mic pentru a atinge binele mai mare. Trebuie să fii dispus să-L urmezi pe Hristos indiferent de prețul personal. Acum, Dumnezeu va avea grijă adesea de oameni...”

Totuși, preotul a îndemnat oamenii să nu intre încă în panică într-un fel.

„Nu cred că el este chiar după colț. Dar s-ar putea să mă înșel în privința asta”, a adăugat părintele Chad.  

preot
profetie
apocalipsa
