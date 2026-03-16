Ilie Bolojan și Mathias Cormann (OCDE), anunțurile zilei privind Raportul economic pentru România / video

Declarațiile premierului Ilie Bolojan

Finalizarea aderării la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în acest an reprezintă un obiectiv susţinut de întreaga coaliţie de guvernare, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan, care a subliniat că acest proces este un mijloc prin care România confirmă încă o dată că este o ţară de încredere.

"În această dimineaţă, am avut o întâlnire bilaterală cu domnul secretar general (al OCDE) Mathias Cormann, unde am discutat despre obiectivul României de a finaliza aderarea la OCDE în acest an, un scop susţinut de întreaga coaliţie de guvernare. România se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare, fiind evaluată de 25 de comitete ale OCDE, din care am îndeplinit condiţionările a 23 de comitete. Am făcut progrese în domeniile identificate de organizaţie, inclusiv prin adoptarea legii privind pensiile private, implementarea Convenţiei OCDE împotriva mitei în tranzacţiile economice internaţionale, lansarea Strategiei multianuale 2026 - 2030 privind conduita responsabilă în afaceri şi consolidarea transparenţei şi integrităţii prin registrul de transparenţă a intereselor la nivelul Guvernului şi Parlamentului", a afirmat Bolojan, în cadrul unor declaraţii de presă susţinute alături de Cormann.

Premierul a precizat că a semnat împreună cu secretarul general un acord între Guvernul României şi OCDE privind facilităţile acordate organizaţiei.

Potrivit prim-ministrului, Studiul economic 2026 pentru România realizat de OCDE oferă o imagine asupra economiei - ce a funcţionat, ce dificultăţi există şi ce reforme sunt necesare pentru dezvoltarea pe termen lung şi include recomandări în patru domenii principale: evoluţia macroeconomică şi politicile economice, politicile sociale, adaptarea la schimbările climatice şi creşterea competitivităţii economiei.

Un aspect subliniat de OCDE este menţinerea stabilităţii economice şi a finanţelor publice "sănătoase". "Se recomandă o politică responsabilă, utilizarea mai eficientă a banilor publici, modernizarea administraţiei fiscale şi investiţii strategice pentru dezvoltare", a menţionat Ilie Bolojan.

Studiul arată, totodată, că reformele pe termen lung trebuie să continue: investiţii în educaţie şi sănătate, creşterea participării pe piaţa muncii, adaptarea economiei la schimbările climatice şi consolidarea competitivităţii României, a adăugat el.

Premierul a evidenţiat că Guvernul tratează aceste recomandări "cu responsabilitate".

"În urma sugestiilor din rapoartele anterioare, România a făcut deja paşi importanţi pentru consolidarea fiscală şi reducerea deficitului bugetar.

Dacă în 2024 deficitul a fost de aproximativ 8,7% din PIB (cash), anul 2025 s-a încheiat cu 7,7% sub pragul de 8,4% estimat de Comisia Europeană. Avem în derulare investiţii pentru modernizarea administraţiei fiscale, pentru a face colectarea mai eficientă şi respectarea obligaţiilor fiscale mai simplă. În paralel, am luat măsuri pentru lărgirea bazei de impozitare şi reducerea unor facilităţi fiscale, inclusiv prin ajustarea regimului fiscal în sectoarele construcţiilor, agriculturii, industriei alimentare şi IT", a explicat Bolojan.

Creşterea competitivităţii economiei este o prioritate, a punctat şeful Guvernului.

"Avem nevoie de costuri competitive, administraţie eficientă, predictibilitate şi un stat modern şi digitalizat. Până în luna august, trebuie să finalizăm toate investiţiile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Mai avem de accesat peste 10 miliarde de euro, atât pe componenta de grant, cât şi pe cea de împrumut. Fondurile sunt condiţionate de respectarea unor jaloane, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm reformele asumate", a mai subliniat prim-ministrul.

El a evidenţiat că aderarea la OCDE rămâne o prioritate în lunile următoare, amintind că în mai este programată şedinţa Comitetului pentru comerţ. "Mai avem două luni de zile pentru a îndeplini aceste condiţionări, în aşa fel încât în vara acestui an să respectăm toate condiţiile pentru aderarea la OCDE. Aderarea nu este un scop în sine, este un mijloc prin care România confirmă încă o dată că este o ţară de încredere, prin care creăm condiţii pentru o economie mai competitivă care să genereze mai multă prosperitate pentru cetăţenii ţării noastre", a transmis Ilie Bolojan.

Știre inițială

Şeful Executivului va avea o întrevedere cu delegaţia OCDE condusă de Mathias Cormann, urmând ca după întâlnire să aibă loc ceremonia de semnare a Acordului între OCDE şi Guvernul României privind privilegiile şi imunităţile acordate organizaţiei.

Ulterior, cei doi oficiali vor participa la evenimentul de lansare a Studiului Economic pentru România 2026, document elaborat de OCDE.

Premierul Ilie Bolojan şi secretarul general al OCDE vor susţine apoi declaraţii comune de presă.

