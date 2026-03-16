BNR, emisiune numismatică: Seria „Monedele României" – Reproducere monedă cu valoare nominală de 5 lei
Data actualizării: 13:06 16 Mar 2026 | Data publicării: 13:05 16 Mar 2026

BNR, emisiune numismatică: Seria „Monedele României” – Reproducere monedă cu valoare nominală de 5 lei

lansare monede

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 din Seria „Monedele României” – Reproducere monedă cu valoare nominală de 5 lei.

Reproducerea după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 are următoarele caracteristici:

Aversul monedei prezintă în centru efigia domnitorului Carol I al României în profil spre stânga. Litera „R” de la reproducere apare în stânga portretului, în partea de jos numele gravorului „KULLRICH” și inscripția „CAROL I DOMNUL ROMANIEI” în arc de cerc. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei. 

Reversul monedei redă în centru stema României din anul 1880, având în partea de sus inscripția  „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală reprezentată prin cifra „5” și litera „L” poziționate bilateral, în dreapta un spic de grâu, în stânga litera „B” și în exergă anul de emisiune „1880”. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei. 

Reproducerile din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1.000 piese.

Preţul de vânzare pentru reproducerea din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 este de 800,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic a reproducerilor din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, potrivit unui comunicat al BNR. (Claudia Calotă)

