Academia de Studii Economice din București (ASE) are un nou program de studii universitare de licență - Inteligență Artificială Aplicată în Economie și Afaceri - în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Rectorul ASE, Nicolae Istudor, a venit cu mai multe detalii, la interviurile DC NEWS.

„Avem un program nou de licență - Inteligența Artificială în Economie și Afaceri, cu 100 de locuri, prin care dorim să pregătim specialiști în acest domeniu, care să folosească inteligent - și nu este întâmplătoare repetiția - Inteligența Artificială. Îi învățăm să utilizeze cu folos Inteligența Artificială (IA) în Economie și Afaceri.

Printr-un proiect câștigat acum un an - există acele proiecte pe dezvoltare instituțională finanțate de Ministerul Educației - am elaborat un ghid cu privire la utilizarea IA la toate programele de studii. Pe baza ghidului, anul acesta vrem să elaborăm și un regulament, pentru a folosi IA pentru toate categoriile de studenți, la toate programele de studii, astfel încât să nu greșim cu utilizarea acestei IA. Eu cred că oamenii trebuie să fie informați, să știm cum o utilizăm și încotro ne va duce”, a explicat Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în exclusivitate pentru DCNews.

Cine predă cursuri despre Inteligența Artificială la ASE?

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat acestuia o întrebare importantă: „De unde aveți specialiști pentru Inteligența Artificială ca să predea studenților?”

„A existat o preocupare în universitatea noastră de foarte mult timp; colegii noștri de la Cibernetică și Informatică Economică, care de ani buni (n.r. se concentrează asupra acestui domeniu), precum profesorul Răzvan Bologa, dar alături de dânsul este un colectiv creat de ani buni, poate că sunt 10 ani!

Noi acceptăm, pentru că suntem o universitate deschisă, și specialiști din mediul de afaceri, cadre didactice din străinătate. Fiecare facultate invită cel puțin 3-5 profesori din străinătate ca să predea. Toate facultățile, în fiecare semestru, au indicatori de performanță pentru internaționalizare, ca să invite profesori din străinătate”, a mai punctat rectorul ASE, la Interviurile DCNews.