DCNews Stiri România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Data actualizării: 13:34 16 Mar 2026 | Data publicării: 13:24 16 Mar 2026

Autor: Elena Aurel

bani, lei romanesti Foto: Agerpres

România este tot mai aproape de aderarea la OCDE, după ce a făcut progrese în procesul de evaluare și reformă.

Invitaţia pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ar putea fi transmisă în vara acestui an, a declarat, luni, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, care a condus o delegaţie a organizaţiei primită, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan.

„Intenţia mea este să transmit invitaţia ca România să adere la OCDE în iunie, înainte de reuniunea Consiliului, în aceste ultime luni ale procesului (de aderare). Suntem azi, aici, pentru a lansa Studiul economic pentru România. (...) Pe scurt, România, în ultimele decenii, a avut o creştere puternică şi în privinţa convergenţei în contextul standardelor OCDE legate de venituri şi standard de viaţă a avut rezultate foarte bune", a spus Cormann.

Studiul economic 2026 pentru România elaborat de OCDE a fost lansat la Guvern.

„Mă bucur că atingem ţintele pe care le-am avut. Vă mulţumesc pentru Studiul economic", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

VEZI ȘI: Ilie Bolojan și Mathias Cormann (OCDE), anunțurile zilei privind Raportul economic pentru România / video

Despre ce au discutat

„Am avut plăcerea să-l primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE.

Am avut un schimb de opinii cu privire la stadiul avansat al procesului de aderare a României la OCDE, la principalele concluzii ale Studiului Economic OCDE din 2026 pentru România și la evoluțiile internaționale actuale. Ediția din acest an a Studiului Economic oferă îndrumări valoroase pentru consolidarea economiei și a politicilor publice ale României. I-am mulțumit Secretarului General Cormann pentru sprijinul său continuu pentru obiectivul nostru strategic de a adera la Organizație în 2026”, a scris Nicușor Dan pe X. 

VEZI ȘI: OCDE: Raport economic pentru România: Progrese semnificative în integrarea globală / document

Mesajul preşedintelui Nicușor Dan

Într-o postare pe pagina de Facebook, președintele Nicușor Dan a explicat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv strategic, iar țara este într-o etapă avansată a procesului.

„Aderarea României, în 2026, la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este un obiectiv strategic, asumat în plan politic de o largă majoritate prin reformele substanțiale deja adoptate.

Țara noastră este într-o etapă avansată a procesului de a deveni membru al acestei organizații și, în acest context, l-am primit astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, cu prilejul lansării Studiului Economic 2026 pentru țara noastră.

Acest studiu este relevant prin analiza cuprinzătoare a direcțiilor de dezvoltare a economiei naționale. I-am mulțumit secretarului general Cormann pentru sprijinul acordat țării noastre pentru a obține statutul de membru al OCDE, iar vizita sa la București este o reconfirmare a susținerii sale ferme.

Apartenența la Organizația care reunește cele mai dezvoltate economii la nivel global va reprezenta un progres major pentru România, pentru că înseamnă atragerea investițiilor străine, obținerea unor finanțări mai avantajoase pe piețele internaționale, modernizarea administrației publice și elaborarea de politici bazate pe date fiabile.

OCDE poate furniza României asistențǎ tehnicǎ în elaborarea unor politici cheie, cum ar fi creșterea colectǎrii sau reforma companiilor de stat”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 20 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 23 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 35 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 44 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 52 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 23 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
