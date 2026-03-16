Bugetul pe 2026 ajunge pe masa comisiilor de specialitate pentru dezbatere și avizare

Parlamentul nu votează doar un buget, în zilele care urmează, votează direcţia economică a României, care nu îşi permite experimente, promisiuni sau soluţii fără acoperire, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Zilele acestea urmează nu doar un vot pentru bugetul anului 2026 în Parlament, ci un vot de responsabilitate pentru România. Contextul în care luăm această decizie este unul complex şi plin de incertitudini, marcat de conflicte şi tensiuni pe scena geopolitică internaţională, care influenţează direct economia globală - de la instabilitatea din Orientul Mijlociu, la volatilitatea pieţelor energetice şi financiare. Aceste evoluţii pot însemna inflaţie mai mare, creştere economică mai lentă şi presiuni suplimentare asupra bugetelor statelor", a scris ministrul, luni dimineaţa, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat, din nou, că România poartă moştenirea celor mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, perpetuate mai mulţi ani la rând, iar fiecare alegere are impact direct asupra dobânzilor, asupra credibilităţii pe pieţele financiare şi asupra stabilităţii economiei. Totodată ministrul Finanţelor a amintit că România a intrat pe ultima sută de metri în procesul de aderare la OCDE, iar orice derapaj ar putea afecta negativ acest parcurs şi încrederea partenerilor internaţionali.

"De aceea, România nu îşi permite experimente, promisiuni sau soluţii fără acoperire. Nu ne putem permite să angajăm cheltuieli bugetare dincolo de limitele sustenabile. Bugetul pentru 2026 nu este un buget perfect. Dar este un buget realist. Un buget care acoperă nevoile esenţiale ale României, menţine investiţiile şi, în acelaşi timp, ţine deficitul sub control, pentru a păstra încrederea partenerilor europeni şi a pieţelor financiare. Este un buget rezultat în urma a numeroase runde de discuţii şi negocieri în ultimele săptămâni şi care a suportat numeroase ajustări şi recalibrări pentru a răspunde - în măsura resurselor disponibile - tuturor solicitărilor ministerelor", a arătat Alexandru Nazare.

Potrivit sursei citate, în perioade de incertitudine, statele care rezistă sunt cele care dau dovadă de disciplină, stabilitate şi predictibilitate.

"Trebuie să fim pregătiţi pentru orice eventual eveniment pe scena globală care ar putea afecta economia României. Iar acest lucru înseamnă să construim bugete responsabile, nu iluzii. Istoria recentă ne arată clar ce se întâmplă atunci când disciplina bugetară este ignorată: deficite scăpate de sub control, împrumuturi tot mai scumpe, presiune pe economie şi, în final, corecţii dure care afectează cetăţenii. România a mai trecut prin astfel de momente şi ştim cât de costisitoare pot fi. De aceea, în zilele următoare, Parlamentul nu votează doar un buget. Votează direcţia economică a României: responsabilitate şi stabilitate sau populism şi riscuri suplimentare. România are nevoie de siguranţă, echilibru şi decizii prudente. Traversăm o perioadă în care interesul ţării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic", a mai precizat ministrul Finanţelor.

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge luni în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere şi avizare iar votul final asupra documentului este aşteptat joi.

Guvernul a luat în calcul o creştere a economiei de 1%, respectiv un Produs Intern brut în valoare de 2.045 miliarde lei.

Deficitul bugetar cash este estimat la 6,2% din PIB, în condiţiile unor venituri de 736,5 miliarde lei, în creştere la 36% din PIB, şi ale unor cheltuieli de 864,3 miliarde lei, 42,3% din PIB.

Veniturile fiscale sunt estimate să crească la aproximativ 17,5% din PIB în anul 2026 (357,6 miliarde lei), de la 16,9% din PIB în anul 2025. În acelaşi timp, contribuţiile de asigurări sociale înregistrează o creştere la 11,1% din PIB (226,4 miliarde lei), de la 10,9% din PIB. Pe fondul împrumuturilor acumulate în anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,4% din PIB, de la 50,5 miliarde lei la 60,8 miliarde lei, a precizat Ministerul Finanţelor, într-un comunicat recent. Cheltuielile de personal se reduc ca pondere în PIB de la 8,8% la 8,2%, pe fondul măsurilor adoptate de Guvern în sectorul administraţiei publice.

Potrivit MF, resursele alocate în 2026 pentru dezvoltarea comunităţilor locale depăşesc 86,4 miliarde de lei, în creştere cu 7,4 miliarde de lei faţă de 2025, reprezentând cel mai ridicat nivel al finanţării acordate până în prezent autorităţilor publice locale. Proiectul de buget pentru 2026 corectează modul de finanţare al Municipiului Bucureşti, prin crearea unui fond la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, destinat finanţării serviciilor publice generale, cofinanţării proiectelor de infrastructură şi susţinerii programelor de dezvoltare locală.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale au prevăzute, în proiectul de buget pentru 2026, credite bugetare, dar şi de angajament, mai mici comparativ cu anul anterior. Credite bugetare în scădere ar urma să aibă şi Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Sănătăţii, însă în cazul acestora creditele de angajament vor fi mai mari.

În cazul celorlalte ministere, alocările sunt pozitive raportat la execuţia preliminară pe anul anterior.

Pe de altă parte, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi primele în sectorul public rămân la nivelul lunii decembrie 2025 şi se menţine la nivelul de 81 lei punctul de referinţă în funcţie de care se calculează cuantumul pensiilor în sistemul public de pensii, potrivit Agerpres.

Potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului, luni, între orele 18:00 şi 22:00, sunt programate şedinţe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea proiectului bugetului, avizarea şi depunerea avizelor la comisiile de buget.

Marţi, de la ora 9:00 până la ora 10:30, vor fi dezbateri generale în cadrul Comisiilor de buget şi de marţi, de la ora 11:00 până miercuri la ora 13:00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite şi se vor elabora rapoartele pe proiectul de buget şi pe cel al asigurărilor sociale.

Şedinţele Comisiilor pentru buget ale Parlamentului în care se va discuta proiectul de buget şi proiectul asigurărilor sociale pentru anul 2026 vor avea loc exclusiv cu prezenţă fizică.

Şedinţa de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte începe miercuri de la ora 16:00 şi continuă joi, când va fi şi votul final.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026.

Premierul Ilie Bolojan spunea că bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări.

Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, să menţină un nivel ridicat al investiţiilor, să gestioneze costul ridicat al dobânzilor, să eficientizeze administraţia publică şi, în acelaşi timp, să pună economia pe baze mai sănătoase, afirma, săptămâna trecută, premierul.

VEZI ȘI: PSD votează bugetul și amână debarcarea premierului Ilie Bolojan. Momentul când ar putea pica Guvernul

Deputaţii şi senatorii mai pot depune amendamente până luni, la ora 13:00

Deputaţii şi senatorii mai pot depune amendamente la proiectul de buget pe 2026 până luni, la ora 13:00.

Potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului, s-au putut depune amendamente la buget începând de vineri seara, termenul final fiind luni, ora 13:00.

Tot luni, între orele 13:00 şi 17:00, au loc centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatorii principali de credite.

Ulterior, de la ora 18:00 până la ora 22:00, vor avea loc şedinţe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile de buget.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, că social-democraţii vor depune amendamente la legea bugetului de stat pe 2026.

"Vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii - pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilităţi, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an. Am ales această variantă democratică pentru a depăşi blocajul pe care l-aţi creat la nivelul coaliţiei prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD şi invităm toate forţele politice din Parlament să susţină acest demers", a transmis Grindeanu.

Şi AUR a anunţat că, în bugetul de stat care se va aproba, va repară o mare greşeală a Guvernului Bolojan. Statul român va suporta plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame. Prin acest demers, AUR urmăreşte să corecteze una dintre cele mai revoltătoare măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de actuala coaliţie de guvernare, au arătat reprezentanţii AUR.

VEZI ȘI: Noi majorări de taxe pentru români? Speranța de care se agață Ilie Bolojan

Preşedintele Comisiei pentru buget de la Senat, Maria Gabriela Horga, şi preşedintele Comisiei de buget de la Camera Deputaţilor, Bogdan Huţucă, au solicitat Birourilor permanente reunite ca şedinţele pe buget să se facă exclusiv cu prezenţă fizică şi nu hibrid, aşa cum se obişnuieşte în prezent.

"Vă adresăm rugămintea ca dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, care se va desfăşura în şedinţa comună a celor două Comisii pentru buget, să fie realizată exclusiv cu prezenţă fizică, iar în cazul demnitarilor care sunt în imposibilitatea de a participa fizic să li se asigure prezenţa printr-un 'înlocuitor'. Menţionăm că acest lucru este necesar întrucât dezbaterile legilor bugetare anuale prezintă o complexitate deosebită, se întind pe durata mai multor zile şi implică intervenţia demnitarilor în timp real, fără sincope de comunicare", se arăta în solicitarea celor doi preşedinţi de comisii.

