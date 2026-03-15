Noi majorări de taxe pentru români? Speranța de care se agață Ilie Bolojan

Românii se agață de speranța că Guvernul, prin măsurile adoptate, va îmbunătăți încasările, de acum încolo, lună de lună. În acest context, premierul nu exclude noi majorări de taxe, doar spune că ar fi o situație nedorită.

”Există posibilitatea ca-n cazul unui buget mult îngreunat pe partea de cheltuieli să fie nevoie de alte majorări de taxe și impozite, la care nu v-ați fi gândit până acum?” l-a întrebat, la Digi24, jurnalistul Cosmin Prelipceanu pe premierul Ilie Bolojan.

”Eu nu-mi doresc să ajungem într-o astfel de situație”

Prim-ministrul a răspuns că ”nu am luat în calcul această variantă”, adăugând că ”din construcția bugetului, ne bazăm pe măsurile adoptate până acum, pe îmbunătățirea încasărilor pe care ar trebui să o facem, lună de lună, în perioada următoare și, sigur, era o prognoză de relativă stabilitate”. ”Eu nu-mi doresc să ajungem într-o astfel de situație” a spus el, care nu a exclus totuși, de această dată, încă o posibilă majorare de taxe.