Noi majorări de taxe pentru români? Speranța de care se agață Ilie Bolojan
Data actualizării: 22:15 15 Mar 2026 | Data publicării: 22:15 15 Mar 2026

Noi majorări de taxe pentru români? Speranța de care se agață Ilie Bolojan
Autor: Roxana Neagu

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a răspuns la posibilitatea de a crește iar taxele românilor.

Românii se agață de speranța că Guvernul, prin măsurile adoptate, va îmbunătăți încasările, de acum încolo, lună de lună. În acest context, premierul nu exclude noi majorări de taxe, doar spune că ar fi o situație nedorită.  

”Există posibilitatea ca-n cazul unui buget mult îngreunat pe partea de cheltuieli să fie nevoie de alte majorări de taxe și impozite, la care nu v-ați fi gândit până acum?” l-a întrebat, la Digi24, jurnalistul Cosmin Prelipceanu pe premierul Ilie Bolojan. 

”Eu nu-mi doresc să ajungem într-o astfel de situație”

Prim-ministrul a răspuns că ”nu am luat în calcul această variantă”, adăugând că ”din construcția bugetului, ne bazăm pe măsurile adoptate până acum, pe îmbunătățirea încasărilor pe care ar trebui să o facem, lună de lună, în perioada următoare și, sigur, era o prognoză de relativă stabilitate”. ”Eu nu-mi doresc să ajungem într-o astfel de situație” a spus el, care nu a exclus totuși, de această dată, încă o posibilă majorare de taxe. 

