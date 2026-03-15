DCNews Stiri Meghan l-ar fi „spălat pe creier” pe Harry. Noua carte despre prinț, contestată: O conspirație aberantă
Data actualizării: 19:35 15 Mar 2026 | Data publicării: 18:04 15 Mar 2026

Meghan l-ar fi „spălat pe creier” pe Harry. Noua carte despre prinț, contestată: O conspirație aberantă
Autor: Tiberiu Vasile

Prințul Harry, Ducele de Sussex Imagine cu Prințul Harry, Ducele de Sussex. Foto: Agerpres

Într-o nouă biografie, Harry este acuzat că a fost influențat de Meghan, dar reprezentanții săi denunță cartea drept „o conspirație aberantă”.

O nouă biografie a prinţului Harry, în care se afirmă că regina Camilla ar fi declarat că acesta a fost "spălat pe creier" de soţia sa, Meghan, a fost descrisă sâmbătă de purtătorul de cuvânt al prinţului britanic drept "o conspiraţie aberantă", informează Reuters.

Harry şi Meghan s-au înstrăinat de familia regală britanică după ce au decis să renunţe la îndatoririle lor oficiale în 2020 şi s-au mutat în California, însă ei continuă să atragă un interes enorm în rândul publicului atât în Regatul Unit, cât şi în străinătate.

În fragmente din noua sa carte, ce au fost publicate în cotidianul The Times, autorul Tom Bower, care a scris mai multe biografii despre membrii familiei regale, a afirmat că Harry şi Meghan au început să se certe cu ceilalţi membri ai familiei regale britanice la scurt timp după nunta lor fastuoasă din anul 2018.

Cuplul princiar, care deţine titlurile de duce şi ducesă de Sussex, abia dacă mai vorbeşte cu ceilalţi membri ai familiei regale, iar Harry şi-a văzut arareori tatăl, regele Charles, în ultimii ani.

Tom Bower a scris că fratele mai mare al lui Harry, prinţul moştenitor William, şi soţia acestuia, Kate, erau îngrijoraţi din cauza influenţei pe care Meghan o avea asupra prinţului Harry şi o considerau o ameninţare.

"Meghan i-a spălat creierul lui Harry"

"Meghan i-a spălat creierul lui Harry", i-a spus regina Camilla, mama vitregă a prinţului, unei prietene, potrivit aceluiaşi autor.

Conform fragmentelor apărute în The Times, Harry a fost şocat, de asemenea, de căderea în dizgraţie a unchiului său Andrew Mountbatten-Windsor - care şi-a pierdut toate titlurile princiare şi a fost dat afară din reşedinţa sa din cauza legăturilor lui cu defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein - şi se temea că fratele său mai mare îl va alunga, de asemenea, de pe proprietăţile familiei regale britanice.

Într-o reacţie neobişnuit de dură, un purtător de cuvânt al lui Harry şi Meghan a declarat că afirmaţiile lui Tom Bower "au depăşit de mult limita dintre critică şi obsesie".

"Cei interesaţi de fapte vor căuta în altă parte; cei care caută conspiraţii aberante şi melodramă ştiu exact unde să le găsească", a afirmat purtătorul de cuvânt într-un comunicat.

Biroul de presă de la Palatul Buckingham a refuzat să comenteze aceste declaraţii în numele regelui Charles şi al reginei Camilla. Nu a existat niciun comentariu imediat nici din partea reprezentanţilor prinţului William şi ai prinţesei Kate, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

