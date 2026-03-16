UE caută soluții pentru protejarea Strâmtorii Ormuz, dar unele state membre resping intervenția militară

În ciuda amenințărilor lui Trump, unele state membre ale UE se opun. Vicepremierul luxemburghez Xavier Bettel susține că țara sa nu va ceda „șantajului” Statelor Unite de a participa la războiul cu Iranul.

„Cu sateliți, cu comunicații, suntem foarte bucuroși să fim de folos. Dar nu ne cereți trupe și echipamente”, a spus Bettel, care este și ministru de externe, luni, în drum spre o reuniune a ambasadorilor străini la Bruxelles, conform Politico.

„Nici șantajul nu este ceea ce îmi doresc”, a adăugat Bettel.

Presiuni din partea Washingtonului

UE se află sub o presiune din ce în ce mai mare din partea Washingtonului pentru a contribui la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump a declarat pentru Financial Times în weekend că ar fi „foarte rău pentru viitorul NATO” dacă aliații europeni nu ar răspunde apelurilor sale sau ar refuza să participe.

„Este în interesul nostru să menținem deschisă Strâmtoarea Ormuz. De aceea discutăm și noi ce putem face din partea UE. Am fost în contact cu SUA la multe niveluri, dar, desigur, situația este foarte instabilă”, a declarat Kallas jurnaliștilor.

UE ar putea coopera cu ONU

Printre opțiuni, Kallas a spus că discută cu secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, dacă ONU și UE ar putea colabora la un plan de asigurare a navigației prin strâmtoare, o arteră vitală pentru comerț prin care tranzitează 20% din petrolul mondial.

Misiunea ar putea fi similară cu Inițiativa pentru cereale din Marea Neagră dintre Turcia, Rusia, Ucraina și ONU, care permite exportul în siguranță al recoltelor ucrainene în ciuda războiului în curs, a adăugat ea.

Posibila modificare a misiunilor navale ale UE

Kallas a mai spus că miniștrii de externe ai UE vor analiza modificarea mandatului a două misiuni de protecție navală în curs, susținute de UE, operațiunile Aspides și Atalanta, astfel încât acestea să poată contribui la deschiderea Strâmtorii Ormuz.

În prezent, aceste misiuni, concepute inițial pentru a proteja navele comerciale ale UE împotriva atacurilor rebelilor houthi din Yemen, nu își desfășoară activitatea în strâmtoare și sunt supuse unor reguli de angajare care le-ar limita eficacitatea, a declarat un înalt diplomat al UE.

„Vom discuta cu statele membre dacă este posibil să modificăm cu adevărat mandatul acestei misiuni. Avem propuneri pe masă... Problema este dacă statele membre sunt dispuse să utilizeze această misiune”, a spus Kallas.

„Dacă statele membre nu fac nimic în acest sens, atunci, desigur, este decizia lor, dar trebuie să discutăm pentru a arăta că contribuim la menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz”, a spus Kallas.

În declarațiile sale, Kallas a criticat dur decizia lui Trump de a ridica sancțiunile asupra exporturilor de petrol rusesc, calificând-o drept un „precedent periculos” și afirmând că este important ca războiul în curs din Orientul Mijlociu să nu eclipseze invazia Rusiei în Ucraina. Washingtonul a ridicat sancțiunile asupra exporturilor Rosneft și Lukoil pentru o lună, pentru a atenua presiunea asupra piețelor mondiale de petrol, pe fondul unei creșteri a prețului petrolului la peste 100 de dolari pe baril, în urma atacurilor asupra Iranului.

Statele UE ezită să participe la misiune

Înaltul diplomat al UE a subliniat eforturile europene de a contribui la eliberarea Strâmtorii Ormuz. O altă posibilitate, a spus ea, ar fi folosirea unei așa-numite coaliții a celor dispuși să asigure securitatea strâmtorii. Aceasta se referă la un grup de țări, mai degrabă decât la întregul bloc de 27 de membri.

„Dar, desigur, se vede că este dificil”, a spus ea.

De fapt, de îndată ce Kallas a terminat de vorbit, miniștrii de externe ai UE au început să respingă ideea participării la o misiune de degajare a strâmtorii, ministrul de externe al României susținând că NATO este o alianță defensivă care nu are obligația imediată de a interveni în războiul din Orientul Mijlociu.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat duminică pentru Sky TG 24 că „niciuna dintre țările europene” nu a acceptat până în prezent cererea lui Trump de a ajuta la eliberarea Strâmtorii Ormuz.

„Încercăm să lucrăm în sincronizare cu țările europene; există deja un acord pe care prim-ministrul nostru [Giorgia] Meloni l-a încheiat cu Macron, Merz și Starmer privind coordonarea în materie de apărare, securitate și inițiative politice. Am trimis o navă a Marinei noastre pentru a proteja Ciprul, deoarece este teritoriu european, dar aceasta este o chestiune diferită”, a spus el.