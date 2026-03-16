Creștere alarmantă a accidentelor cu trotinete electrice: 2.751 de pacienți la urgență în 2025, atenționează Alexandru Rogobete

În anul 2025, 2.751 de persoane au ajuns la unitățile de primiri urgențe după accidente în care au fost implicate trotinete electrice, fiind înregistrată o creștere față de 2024. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că 354 au necesitat intervenții chirurgicale, iar două persoane au murit.

Cele mai afectate categorii de persoane în accidentele cu trotinete electrice

Cele mai afectate sunt persoanele tinere, respectiv 1.611 pacienți sub 20 de ani. Ministrul Rogobete subliniază, într-o postare pe rețelele sociale, importanța prevenției, a prudenței, dar și a unor reguli mai clare pentru folosirea trotinetelor electrice.

Pentru medicii din serviciile de urgență, înseamnă traumatisme serioase, intervenții chirurgicale, iar pentru pacienți, perioade lungi de recuperare.

Datele centralizate la nivel național de Direcția de Medicină de Urgență din Ministerul Sǎnǎtǎții arată o creștere semnificativă a acestor accidente.

Accidentele cu trotinete electrice în creștere

„În 2024, 1.491 de persoane au fost tratate în unitățile de primiri urgențe după accidente cu trotinete electrice, iar 190 au avut nevoie de intervenții chirurgicale.

În 2025, numărul celor care s-au prezentat la Urgență a crescut la 2.751 de pacienți, dintre care 354 au necesitat intervenții chirurgicale. Au fost înregistrate și 2 decese. Chiar și în primele luni din 2026, sunt deja 89 de prezentări în UPU, dintre care 9 au necesitat intervenții chirurgicale.

Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport tot mai prezent în orașe. Tocmai de aceea cred că merită să vorbim mai des despre prevenție și prudență în utilizarea lor, poate chiar și de reguli mai clare în utilizarea lor.

Uneori, o clipă de atenție poate face diferența între un drum obișnuit și o vizită la urgență”, a mai notat ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe o rețea socială.