Semnal de alarmă: Numărul accidentelor cu trotinete electrice în România va creşte

Într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem, intitulată "Lecţie de educaţie rutieră pentru copii", Titi Aur a vorbit despre faptul că un copil are dreptul legal să meargă pe trotinetă electrică de la vârsta de 14 ani, când încă nu are permis de conducere, dar nici educaţie rutieră. În plus, acesta avertizează că numărul accidentelor cu aceste vehicule motorizate va fi în creştere în următorii ani.

"La 14 ani, copilul are dreptul legal să meargă pe trotinetă electrică. Şi nici măcar nu trebuie să o deţină, pentru că o închiriază. Dacă părintele nu îi dă cardul, găseşte un prieten care îl ajută. Pe unde circulă cu ea? Pe carosabil. Nu doar că are voie, e chiar obligat să circule pe acolo.

Şi atunci, nefăcându-i educaţia rutieră temeinică deja, riscul e foarte mare. Dacă un copil din vârful muntelui, într-un cătun, nu are riscul acesta, cam în toate oraşele găsim trotinete electrice. Şi tentaţia e mare. Pentru că la 14-15 ani copiii au tendinţa asta de competiţie, să vadă care ajunge mai repede, care merge mai cu viteză.

Avem deja accidente cu trotinete electrice, 24 de morţi în ultimii 2 ani. Şi va creşte numărul victimelor. Pentru simplul motiv că sunt din ce în ce mai multe trotinete electrice.

Educaţia rutieră este mai mult decât necesară pentru că suntem în creştere ca număr de vehicule, trotinete, motorete, scutere. Cam pe aceeaşi infrastructură. Singurul loc în care putem lucra cu adevărat eficient este educaţia rutieră.

În 1990, la Revoluţie, aveam 2,3 milioane de permise şi vreo 2 milioane de maşini înmatriculate. Acum avem 10 milioane de permise. De cinci ori mai mult. Drumurile nu puteau creşte de 5 ori, era imposibil. Şi atunci, ce trebuie să facem? Să învăţăm să ne descurcăm pe infrastructura existentă, pe care o mai îmbunătăţim", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

