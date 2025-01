"Capitolul fierbinte" de pe şoselele din România. Titi Aur: Rezultatele sunt zero!

L-am întrebat pe Titi Aur, în cadrul retrospectivei anului 2024 a emisiunii DC Conducem, care este, de fapt, realitatea bilanţurilor accidentelor de pe şoselele din România.

"Wow, capitol fierbinte. De ce spun asta? În Europa şi în toată lumea este acceptată acea statistică comodă, care înseamnă că ştim câţi accidentaţi avem, câţi morţi, câţi răniţi grav, câţi accidentaţi uşor. E uşor să îi numeri, se fac rapoarte zilnice la IGPR. Este un lucru urmărit, şi e firesc să fie aşa. Se împart aceste cifre la numărul de locuitori, şi rezultă câte victime avem la milionul de locuitori.

Adevărul e cu totul altul. Ar trebui să ne raportăm la numărul de kilometri parcurşi. Pentru că accidentele se întâmplă în funcţie de cât de mult circulăm. Sunt ONG-uri care au lucrat la asta, am făcut şi eu în ultima perioadă acest studiu, am găsit la 23 din 27 de ţări din UE numărul de kilometri parcurşi. E mai greu de calculat, e drept. Dacă nu beneficiezi de informaţii din economie, e foarte greu să spui cât se circulă.

În România am avut 1540 de morţi anul trecut pe şosele. Dar e greu să spui că am avut 56 de miliarde de km parcurşi. E un calcul aproximativ, pentru că depinde de mulţi factori. De asta e evitată această statistică, deşi ea spune adevărul.

Când ne raportăm la această statistică, suntem aşa: ţările nordice au între 22 şi 26 de morţi la 10 miliarde de km parcurşi. Media europeană e pe la 80. Bulgaria are 150, noi avem 280 de morţi. Letonia cred că are undeva la 180, raportat la kilometri parcurşi.

Această statistică, care este neoficială, organizaţiile statale nu ţin cont de ea, ar trebui luată în considerare în tot ceea ce înseamnă comisii de specialitate, minister de interne, minister al transporturilor, etc. Dacă discutăm despre statisticile aparente luate doar la milionul de km, ne bucurăm că nu suntem chiar atât de rău. Suntem ultimii, dar nu atât de exagerat. Am mai schimbat şi criteriile prin care definim accidentatul grav, deci a mai scăzut numărul victimelor. Şi ne păcălim, ne îmbătăm cu apă rece. Din păcate, autorităţile noastre preferă zona asta de ascuns după deget, în loc să ne uităm la partea reală.

Oricum, nu se ia nicio măsură, indiferent de statisticile la care se uită. În ultimii 15 ani eu am în jur de 80 de participări la conferinţe, forumuri, etc pe subiectul siguranţei rutiere. Niciodată, după nicio întâlnire, nu au apărut măsuri concrete. Sau foarte vagi, dar nu direct legate de acele discuţii. Întâmplarea a făcut să apară vreo iniţiativă, dar foarte mică. La o astfel de conferinţă vin oameni din străinătate, se fac prezentări, participă miniştri, secretari de stat, directori din ministere, se face workshop, discută specialiştii între ei. Toate arată foarte bine, dar rezultatele sunt zero!", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

