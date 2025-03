Toată lumea vorbește despre mașinile lui David Popovici, dar asta nu spune nimeni! Legătura cu Titi Aur: Am știut că trebuie să o fac/ VIDEO

Academia „Titi Aur”, alături de partenerii săi, Eazy Insurance și Nepi Rockcastle, a pus bazele proiectului „Viața e a ta”, prin care vizează promovarea conducerii preventive în rândul tinerilor. Campania se adresează tinerilor între 18 și 22 de ani, considerată categoria cea mai vulnerabilă de șoferi.

Astfel, 1500 de tineri vor beneficia, în mai multe orașe din țară, de un curs gratuit de conducere defensivă, dar și de sesiuni practice oferite prin intermediul atelierului mobil al Academiei „Titi Aur”. Această acțiune este demarată în contextul în care România rămâne printre țările europene cu cel mai ridicat număr de accidente rutiere mortale. Doar în cursul anului 2024, potrivit datelor furnizate de Poliția Română, s-au înregistrat 4.235 de accidente rutiere, care au dus la rănirea gravă a 3.247 de persoane și la pierderea a 1.478 de vieți.

Campania are ca obiectiv reducerea numărului de accidente prin educarea tinerilor în privința evitării pericolelor la volan, ambasadorul acestei inițiative fiind campionul olimpic David Popovici.

Acesta a povestit modul în care experiența din cadrul cursului de conducere defensivă organizat de Academia „Titi Aur” i-a schimbat perspectiva asupra siguranței la volan. Inspirat de impactul pozitiv al acestei inițiative, el a decis să se implice activ în promovarea conducerii preventive în rândul tinerilor.

Conducerea defensivă, lecția care i-a schimbat viziunea lui David Popovici asupra siguranței la volan

„Cred că mi-am luat permisul undeva la sfârșitul anului 2023 și, încă de când l-am luat, ai mei au insistat... Auziseră despre cursul de conducere defensivă de la Academia 'Titi Aur'. Nu știu unde auziseră, doar că insistau. Trebuie să-l faci, trebuie să-l faci... Mi-au explicat de ce trebuie să-l fac: pentru că mă va ajuta foarte mult, nu numai să fiu un șofer bun și prudent, ci să pot și să previn. Și așa, atunci când mi-a permis programul, după ce am terminat cu cele mai importante competiții, mi-am luat doi dintre cei mai buni prieteni și ne-am dus la academie.

Și am învățat despre cum să fim șoferi mai buni și mai prudenți. Și cum să fim mai siguri pe șosea. Și încă de când am plecat, de atunci, de la academie, din momentul când m-am așezat în mașină, am știut: OK, deja nu era scaunul bine așezat – se putea întâmpla asta. Nu era volanul bine... Centura trebuia, de fapt, un pic altfel. Încă de când am plecat (n.r. de pe loc), am învățat că din acea zi sunt un șofer mai bun.

Și văzând cât de mare a fost impactul la mine, la prietenii mei și la alte cunoștințe pe care le am și au făcut cursul, atunci când am fost întrebat dacă doresc să mă asociez proiectului și să dăm astfel mai departe (n.r. informația), am știut că trebuie s-o fac. Nu m-am gândit absolut deloc, am știut că trebuie să o fac. Promovăm siguranța rutieră și mă bucur că pot face din asta. Mă bucur că pot fi o voce care dă mai departe tot ce e bun”, a spus David Popovici.

A absolvit cursul de conducere defensivă înainte de a-și cumpăra o mașină puternică

Înotătorul în vârstă de 20 de ani a subliniat cât de importante sunt pregătirea practică și teoretică dincolo de școala de șoferi. Din dorința de a deveni un șofer mai responsabil, el a ales să urmeze acest curs înainte de a-și achiziționa o mașină mai puternică, înțelegând că respectul față de automobil și siguranța la volan sunt esențiale pentru orice tânăr șofer.

Asociindu-și imaginea cu această campanie, Popovici dorește să inspire tinerii șoferi să acorde o importanță mai mare siguranței la volan, promovând conducerea responsabilă și prevenirea accidentelor rutiere.

„Eu am avut un instructor foarte bun la școala de șoferi, așa consider eu. Simt că am învățat foarte multe de la el, dar odată ce am ajuns la cursul de conducere defensivă, mi-am dat seama că sunt atât de multe elemente din viața reală – să lăsăm partea teoretică la o parte – pe care nu poți să le experimentezi la școala de șoferi obișnuită.

Spre exemplu frânarea de urgență – nu o facem. Evitare de urgență la diferite viteze, ridicate... Mașini preparate special. Asta e partea practică, iar la partea teoretică, unde am stat câteva ore bune, nu am reușit să mă plictisesc. Ceea ce e destul de greu pentru mine. Mă plictisesc destul de repede dacă stau într-o bancă. Dar am învățat atât de multe, încât am spus că am plecat de acolo ca un șofer mai bun. Pur și simplu mai responsabil.

Mie-mi place foarte mult să conduc. Mie-mi plac mașinile, poate și mai exotice, și a fost un must să fac cursul înainte să-mi iau, personal, o mașină mai puternică. Deși poate că mi-aș fi dorit încă de la 18-19 ani să-mi iau ceva mai puternic sau ăsta era impulsul, am avut o mașină complet obișnuită timp de un an, pe care încă o am. Iar înainte să-mi iau ceva puternic, am spus că trebuie neapărat să fac cursul.

Între timp, de când mi-am luat o mașină mai puternică, am venit de mai multe ori la academie să învăț și mai multe și cumva nivelul următor. Mai orice tânăr își dorește o mașină puternică și o să fie întotdeauna tineri care o să-și ia mașini puternice – fie că și-o cumpără ei, fie părinții. Nimic în neregulă cu asta atât timp cât respecți mașina – iar ea te va respecta înapoi.

Și conduc prudent. Conduc responsabil. Asta le-aș spune tinerilor care își iau mașini puternice, pentru că, atât timp cât faci asta și ești un participant decent în trafic, vei fi OK, indiferent câți cai ai la mașină. Acum... e extraordinar de mult teribilism, clar, în rândul tinerilor șoferi. În rândul tuturor șoferilor, dar în special în rândul tinerilor șoferi. Viața e foarte importantă!”, a mai explicat campionul olimpic.

