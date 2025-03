Cel mai dur semnal de alarmă despre siguranţa în trafic. "Ne-am învăţat cu toate nenorocirile de pe şosea"

Totul a plecat de la un raport al Poliţiei Române, brigada Autostrăzi, care arată ce sancţiuni au fost aplicate în doar 7 zile.

"În perioada 3 - 9 martie 2025, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.110 sancțiuni contravenționale.

Astfel, au fost aplicate 401 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 299 celor care nu foloseau centura de siguranță.

De asemenea, au fost aplicate 106 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 28 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 187 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Totodată, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență, 10 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 7 pentru depășire neregulamentară.

Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 62 de permise de conducere, dintre care 22 pentru viteză și au retras 145 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 9 infracțiuni", transmite Poliţia Română.

Titi Aur: Ne-am învăţat cu toate nenorocirea de pe şosea

"Tragem concluzia că şoferii români sunt iresponsabili. Nu înţeleg, nu cred că contează ceva, fie că vorbim de ITP, viteză, centură, etc. Totul e scăpat de sub control şi asta pentru că nu se face nimic pentru această zonă, a educaţiei rutiere. În afară de Poliţia Rutieră, care încearcă să transmită şi care acţionează în stradă, restul societăţii nu face nimic. Restul societăţii consideră acest capitol a fi ceva marginal, neimportant. Ne-am învăţat cu toate nenorocirea de pe şosea. Treci pe lângă un accident, şi ce dacă? Vezi o persoană moartă, şi ce dacă? A mai murit unul. Ne-am învăţat cu asta. Şi ajungem la lucruri din astea impresionante. Şi aceste statistici sunt foarte interesante. Efortul Poliţiei este de a face acţiuni, dar şi de a face aceste raportări. Ele trebuie, însă, analizate. Că le analizăm noi, la emisiune, e mai puţin important. Aceste lucruri ar trebui prelucrate în instituţii plătite pentru asta, ca să se întâmple ceva. Dar nu contează. Această informare a venit la dumneavoastră, se face o ştire, şi gata. Dar nu pentru dvs e asta. Ar trebui să fie pentru cei care se ocupă de verificarea tehnică, de şcoli de şoferi, de eliberare de permise, etc. Trebuie să facem ceva organizat. Doar punctual nu se întâmplă nimic", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

