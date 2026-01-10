Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii

Problemele se referă în principal la tratamentele chimice aplicate acestor citrice și de calitatea reală a produselor care ajung pe rafturile magazinelor.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte este legat de folosirea pesticidelor, inclusiv a unor substanțe care sunt reglementate diferit sau chiar interzise în afara Uniunii Europene.

"Cele mai mari probleme se ascund în prezența pesticidelor și în special a celor altfel legiferate în afara Uniunii Europene. Este vorba despre acele 'cocktailuri' de pesticide care apar. Citricele sunt tratate cu imazalil, ne este cunoscut tuturor, este și etichetat pe fructe. Dar pe lângă imazalil apar o serie de insecticide, acaricide, deltametrinul, acetamipridul sau chiar și alte fungicide ne face să ajungem să consumăm până la urmă niște substanțe chimice nedorite,” a spus Alexandru Cîrîc, director în cadrul Institutului de Cercetări Alimentare, la Antena 3.

Contextul este cu atât mai îngrijorător cu cât importurile de citrice sunt foarte mari. Potrivit ultimelor date oficiale, furnizate de Comisia Europeană, România a importat peste 20.000 de tone de portocale proaspete.

Paul Anghel: Unele-s bune de dat la porci

Pe lângă problema pesticidelor, există și suspiciuni serioase legate de calitatea citricelor vândute drept "calitatea I", deși, conform normelor europene, acestea nu ar trebui să ajungă la consumatori. Paul Anghel, fost director în cadrul ANPC, a spus recent că unele dintre citricele care ajung pe rafturile magazinelor din România ar trebui "date la porci".

"Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar și al achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) și portocalele (sub 60 mm diametru) sunt considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizata după normele europene.

Destinație acestora poate fi DOAR:

-Furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine)

-Procesare (suc, piure, alcool)

-Compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană. În multe hiper/super marketuri acestea sunt oferite consumatorilor și prezentate ca fiind toate CALITATEA I.

Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant", a scris în urmă cu câteva zile pe Facebook Paul Anghel.

Specialiștii recomandă consumatorilor să fie atenți la etichete, la dimensiunea și aspectul fructelor, dar și la proveniența acestora. Spălarea temeinică a citricelor și evitarea folosirii cojii în preparate pot reduce parțial riscurile.