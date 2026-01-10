€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Data publicării: 09:28 10 Ian 2026

Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Autor: Bogdan Bolojan

portocale market

Portocalele și lămâile, unele dintre cele mai consumate fructe în sezonul rece, pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează specialiștii din domeniul siguranței alimentare.

 

Problemele se referă în principal la tratamentele chimice aplicate acestor citrice și de calitatea reală a produselor care ajung pe rafturile magazinelor.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte este legat de folosirea pesticidelor, inclusiv a unor substanțe care sunt reglementate diferit sau chiar interzise în afara Uniunii Europene. 

"Cele mai mari probleme se ascund în prezența pesticidelor și în special a celor altfel legiferate în afara Uniunii Europene. Este vorba despre acele 'cocktailuri' de pesticide care apar. Citricele sunt tratate cu imazalil, ne este cunoscut tuturor, este și etichetat pe fructe. Dar pe lângă imazalil apar o serie de insecticide, acaricide, deltametrinul, acetamipridul sau chiar și alte fungicide ne face să ajungem să consumăm până la urmă niște substanțe chimice nedorite,” a spus Alexandru Cîrîc, director în cadrul Institutului de Cercetări Alimentare, la Antena 3.

Contextul este cu atât mai îngrijorător cu cât importurile de citrice sunt foarte mari. Potrivit ultimelor date oficiale, furnizate de Comisia Europeană, România a importat peste 20.000 de tone de portocale proaspete. 

Paul Anghel: Unele-s bune de dat la porci 

Pe lângă problema pesticidelor, există și suspiciuni serioase legate de calitatea citricelor vândute drept "calitatea I", deși, conform normelor europene, acestea nu ar trebui să ajungă la consumatori. Paul Anghel, fost director în cadrul ANPC, a spus recent că unele dintre citricele care ajung pe rafturile magazinelor din România ar trebui "date la porci". 

"Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar și al achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) și portocalele (sub 60 mm diametru) sunt considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizata după normele europene.
Destinație acestora poate fi DOAR:

-Furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine)
-Procesare (suc, piure, alcool)
-Compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană. În multe hiper/super marketuri acestea sunt oferite consumatorilor și prezentate ca fiind toate CALITATEA I.
Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant", a scris în urmă cu câteva zile pe Facebook Paul Anghel.

Specialiștii recomandă consumatorilor să fie atenți la etichete, la dimensiunea și aspectul fructelor, dar și la proveniența acestora. Spălarea temeinică a citricelor și evitarea folosirii cojii în preparate pot reduce parțial riscurile. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

portocale
citrice
pesticide
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham. Și-a ales noua destinație
Publicat acum 30 minute
Front comun în Groenlanda: reacție fermă la afirmațiile președintelui Trump
Publicat acum 42 minute
Evadat dintr-o închisoare din Belarus, prins la granița României de la Albiţa
Publicat acum 59 minute
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cod Galben de ceață în patru județe din țară. ANM, zonele vizate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 08 Ian 2026
Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close