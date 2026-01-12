€ 5.0896
DCNews Stiri Premierul slovac Robert Fico îi cere demisia șefei diplomației UE
Data actualizării: 15:22 12 Ian 2026 | Data publicării: 15:16 12 Ian 2026

Premierul slovac Robert Fico îi cere demisia șefei diplomației UE
Autor: Iulia Horovei

robert-fico-vizita-rusia-orban_04694500 Premierul slovac Robert Fico. Sursa foto: Agerpres

Premierul slovac Robert Fico cere ca șefa diplomației UE să fie destituită din funcție.

 

Prim-ministrul slovac Robert Fico, populist de stânga, a cerut demiterea Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, acuzând-o de lipsă de leadership, şi numirea altcuiva în această funcţie, a relatat luni postul privat de televiziune TA3 citat de EFE.

Robert Fico: „Trebuie să o înlocuim pe doamna Kallas”

„Trebuie să o înlocuim pe Înalta Reprezentantă al UE pentru Afaceri Externe, doamna Kallas. Este prima dată când spun acest lucru deschis”, a declarat Fico, citat de TA3.

„Avem nevoie de o conducere puternică”, a adăugat el, provocând Bruxelles-ul să decidă dacă va fi „protagonist” sau pur şi simplu se va limita să „observe ce se întâmplă”.

Fico a făcut aceste declaraţii la scurt timp după ce şi-a exprimat dezamăgirea faţă de reacţia aparent timidă a lui Kallas la intervenţia militară americană în Venezuela şi la capturarea preşedintelui acestei ţări, Nicolas Maduro, pe 3 martie.

„Europa se dovedeşte incapabilă să reacţioneze (...) Trec 20 de zile până când se pregăteşte o poziţie cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Venezuela”, a mai spus premierul slovac, un admirator declarat al omologului său ungar, ultranaţionalistul Viktor Orban, considerat la rândul lui liderul UE cel mai apropiat de Kremlin, menţionează EFE.

Nu e prima referire a lui Fico la adresa șefei diplomației UE

Fico şi-a mai exprimat anterior rezervele faţă de Kallas, în special după ce politiciana din Estonia, care este şi vicepreşedintă a Comisiei Europene, l-a criticat pe Fico pentru vizita făcută preşedintelui rus Vladimir Putin la Moscova, atât pentru a discuta despre livrările de gaze ruseşti către Slovacia, cât şi pentru a participa la festivităţile dedicate sfârşitului celui de-al doilea război mondial, în luna mai a anului trecut.

Slovacia nu susţine o soluţie militară la conflictul din Ucraina, nu va trimite trupe în această ţară şi nici nu va participa la garantarea împrumutului de 90 de miliarde de euro aprobat de UE.

Ţara central-europeană, membră a UE şi NATO din 2004, nu sprijină nici ideea Bruxelles-ului de a folosi active ruseşti îngheţate pentru a garanta noi împrumuturi în scopuri militare, ci doar pentru reconstrucţia ţării, aminteşte portalul de investigaţii „Aktuality.sk”, notează Agerpres.

