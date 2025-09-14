Data actualizării: | Data publicării:

Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc

Autor: Darius Muresan | Categorie: Stiri
Foto: Pexels
Foto: Pexels

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea unor drone ruse, în spaţiul aerian românesc, în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun.

Vezi și - Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc

Kaja Kallas a acuzat Moscova de o escaladare imprudentă, afirmând că este inacceptabil acest lucru, transmite agenţia France Presse.

"Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al Uniunii Europene", a scris Kaja Kallas, pe X.

"Escaladare imprudentă"


"Această escaladare imprudentă ameninţă securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România, a adăugat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate.

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

"Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN.

Aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona



În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, potrivit sursei amintite.

"Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul", a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.

În comunicatul de presă, MApN condamnă încă o dată acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre, notează Agerpres.

Vezi și - Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
14 sep 2025, 17:03
„Nu pentru politică”: De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk nu e federal
14 sep 2025, 13:11
Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne
14 sep 2025, 10:29
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor
14 sep 2025, 09:33
Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile
14 sep 2025, 08:03
Soția lui Charlie Kirk, devastată: Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în mine
13 sep 2025, 23:57
ParintiSiPitici.ro
Obiceiul care a marcat succesul lui Bill Gates „e pe cale de dispariție” în ziua de azi: „Este urgent să reconstruim infrastructura copilăriei!”
10 Martie 2025, 10:53
După lovitura Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, SUA caută să stingă tensiunile din Orientul Mijlociu
13 sep 2025, 23:46
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
13 sep 2025, 15:32
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
13 sep 2025, 09:59
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată
13 sep 2025, 08:23
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
12 sep 2025, 22:40
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale
12 sep 2025, 21:42
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 21:31
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
12 sep 2025, 20:32
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
12 sep 2025, 20:21
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
12 sep 2025, 19:26
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
12 sep 2025, 19:23
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
12 sep 2025, 16:17
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
12 sep 2025, 16:09
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
12 sep 2025, 15:47
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
12 sep 2025, 14:19
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
12 sep 2025, 14:23
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
12 sep 2025, 13:49
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
12 sep 2025, 13:03
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
12 sep 2025, 11:26
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12 sep 2025, 11:54
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12 sep 2025, 11:54
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
12 sep 2025, 10:51
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
12 sep 2025, 10:51
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
12 sep 2025, 10:01
Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător
12 sep 2025, 09:44
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
12 sep 2025, 08:52
Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare
12 sep 2025, 08:23
Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"
12 sep 2025, 09:14
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
11 sep 2025, 23:24
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
11 sep 2025, 23:04
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială
11 sep 2025, 21:02
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei
11 sep 2025, 20:12
FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol
11 sep 2025, 19:26
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
11 sep 2025, 18:44
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
11 sep 2025, 17:58
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
11 sep 2025, 17:29
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
11 sep 2025, 16:51
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
11 sep 2025, 16:44
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
11 sep 2025, 15:55
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
11 sep 2025, 15:45
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
11 sep 2025, 16:00
Cele mai noi știri
acum 34 de minute
Cât câștigă un actor din teatrul independent. Radu Popescu: Nu poți supraviețui! Toate se întrețin exclusiv din bilete
acum 1 ora 12 minute
Oana Ţoiu cere sancțiuni dure pentru Rusia: Nu cred în "greșeli". Trebuie să plătească un preţ
acum 1 ora 33 minute
Am crescut un copil fără ecrane... până l-am dus la grădiniță într-o junglă de mici zombie digitali. Nu vor avea timp o viață întreagă să stea în ecrane?
acum 1 ora 43 minute
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
acum 2 ore 8 minute
Unicul Bugatti Brouillard din lume, realizat special pentru un om de afaceri din Olanda - Foto / Video
acum 2 ore 55 minute
Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc
acum 3 ore 3 minute
Investițiile din sănătate, garantate. Ce anunță ministrul Alexandru Rogobete
acum 3 ore 23 minute
Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani
Cele mai citite știri
pe 13 Septembrie 2025
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
pe 13 Septembrie 2025
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
acum 6 ore 12 minute
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 13 Septembrie 2025
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
pe 13 Septembrie 2025
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Update: Zelenski spune că aceasta a pătruns 10 kilometri și a operat 50 de minute
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel