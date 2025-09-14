Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO

Analistul Bogdan Chirieac a subliniat care ar trebui să fie mutarea României în contextul provocărilor din ce în ce mai dese ale Rusiei în regiune.

Sâmbătă seara, la ora 18:05, două aeronave de luptă F-16 au decolat pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale. La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, a transmis Ministerul Apărării.

Analistul Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenţie telefonică la România TV, despre acest lucru şi a subliniat care ar trebui să fie strategia României în acest context.

"Este evident că atacul petrecut cu câteva zile în urmă în Polonia, când zeci de drone au intrat pe teritoriul polonez a fost o acţiune voită, conştientă, nu a fost o eroare tehnică a Federaţiei Ruse. S-a testat rezistenţa flancului estic. Ne aşteptam să se întâmple în nord, ne aşteptam să se întâmple acelaşi lucru în sud - ci doi piloni ai flancului estic al NATO: Polonia şi România. Polonia a reuşit să doboare o parte din acele drone, între timp s-au mobilozat şi Franţa, Germania şi Marea Britanie cu sisteme anti-dronă.

În cazul României, testul - în opinia mea este un test, nu o eroare tehnică - a vrut să vadă capacitatea de reacţie a aviaţiei din România. Avioanele F-16 se ridică pentru o dronă, un lucru care nu este deloc rentabil - să distrugi aşa o dronă care costă câteva mii de euro, în condiţiile în care o oră de zbor a aviaţiei militare costă sute de mii de euro.

Probabil că România trebuie să facă acelaşi lucru ca şi Polonia: să ceară consultare cu alianţii NATO, să invoce Articolul 4 şi să deplasezi în zona de est a României sisteme anti-dronă ultramoderne şi suficiente", a explicat Bogdan Chirieac.

