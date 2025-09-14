Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc

O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spaţiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 şi a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.



Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina.



Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei.



Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul.



În sprijinul aeronavelor româneşti au venit şi aliaţii germani dislocaţi la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30.



Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.



Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO.



România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional.



Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare.



***



Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor şi a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spaţiul aerian naţional, în condiţiile prevăzute la art 18: "Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul ameninţării, în limitele dreptului internaţional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanţele specifice ale evenimentului şi ţinând cont de prioritatea protejării vieţii persoanelor, ultima soluţie posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional."



În baza aceeaşi legi, ministrul apărării naţionale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanţilor desemnaţi prin planurile de operaţii.

