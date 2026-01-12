€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Stiri Bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână din Tulcea, trimis în judecată după 27 de ani. Cum a fost prins pentru crima din 1999
Data actualizării: 14:51 12 Ian 2026 | Data publicării: 14:48 12 Ian 2026

Bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână din Tulcea, trimis în judecată după 27 de ani. Cum a fost prins pentru crima din 1999
Autor: Doinița Manic

barbat viol inchisoare Imagine cu inchisoare. Foto: Pixabay

Un bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână din Tulcea a fost trimis în judecată la aproape 27 de ani de la comiterea crimei.

 

Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată un bărbat acuzat că, în urmă cu aproape 27 de ani, a violat şi ucis o bătrână în vârstă de 75 de ani într-un sat din judeţul Tulcea. Presupusul autor al crimei a fost prins după zeci de ani, în urma efectuării unei expertize genetice.

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 25/26 iulie 1999, într-un sat din judeţul Tulcea, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate, unde, prin exercitarea unor acte de violenţă/constrângere, a întreţinut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să ţipe/facă zgomot şi să alarmeze vecinii/trecătorii, precum şi pentru a ascunde săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violenţă gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineaţa zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuinţă", transmite Parchetul General, potrivit Agerpres.

Când a fost reținut bărbatul

Bărbatul a fost reţinut în septembrie 2025 şi ulterior a fost arestat preventiv pentru omor calificat.

Printre probele administrate de anchetatori se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR, care arată că profilul genetic al inculpatului - identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare - este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obţinut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Tulcea. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crima
tulcea
judecata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Mario Iorgulescu iese la lumină, la 7 ani după uciderea lui Dani Vicol. Interviu din clinica din Italia: „Mi-am plătit pedeapsa"
Publicat acum 14 minute
Premierul slovac Robert Fico îi cere demisia șefei diplomației UE
Publicat acum 42 minute
Bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână din Tulcea, trimis în judecată după 27 de ani. Cum a fost prins pentru crima din 1999
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Primarii, puși la zid pentru creșterea taxelor și impozitelor. Hubert Thuma: Nu trageți în ei, pentru o decizie luată acolo!
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Prognoza meteo până pe 25 ianuarie. ANM anunță când se încălzește vremea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 16 ore si 19 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 20 ore si 17 minute
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close