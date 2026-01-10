€ 5.0887
Stiri

DCNews Stiri Crimă în Bușteni. Un bărbat, ucis de prietenul său
Data publicării: 22:41 10 Ian 2026

Crimă în Bușteni. Un bărbat, ucis de prietenul său
Autor: Doinița Manic

cadavru, om mort Imagine cu un cadavru. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Un bărbat de 59 de ani a fost ucis, sâmbătă seară, în staţiunea prahoveană Buşteni. Autorul crimei ar fi un prieten alături de care victima consumase băuturi alcoolice, transmite Agerpres, citând surse...

 

Un bărbat de 59 de ani a fost ucis, sâmbătă seară, în staţiunea prahoveană Buşteni. Autorul crimei ar fi un prieten alături de care victima consumase băuturi alcoolice, transmite Agerpres, citând surse judiciare.

Potrivit acestora, victima şi agresorul, un bărbat de 45 de ani, ar fi consumat băuturi alcoolice. La un moment dat cei doi au început să se certe, iar bărbatul de 45 de ani l-a înjunghiat pe celălalt.

Dosar penal pentru omor

În urma leziunilor suferite, bărbatul a murit, decesul fiind declarat la faţa locului, au arătat sursele citate.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova pentru efectuarea necropsiei.

Autorul crimei se află la acest moment în custodia poliţiştilor, iar cercetările sunt în continuare în derulare la faţa locului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor.

busteni
crima
Comentarii

