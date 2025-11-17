Răsturnare de situația în crima din Teleorman. Ce au făcut polițiștii și procurorul / Update

Totodată, a fost sesizată Inspecţia Judiciară în cazul unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, cu scopul cercetării acestuia pentru "exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă".

Cercetare prealabilă faţă de 14 poliţişti

Update: Şeful Poliţiei Române, Benone-Marian Matei, a declarat, luni, că în urma verificării efectuate de Direcţia Control Intern la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a fost declanşată cercetarea prealabilă faţă de 14 poliţişti care au fost implicaţi în gestionarea cazului femeii ucise.

"Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti (şase poliţişti cu funcţii de conducere, dintre care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, un ofiţer şi şapte agenţi)", a spus Benone Matei, într-o conferinţă de presă la sediul IGPR.

El a arătat că verificarea întreprinsă de către reprezentanţii Direcţiei Control Intern şi Direcţiei de Ordine Publică a evidenţiat mai multe disfuncţionalităţi, respectiv nu au fost efectuate toate activităţile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinului de protecţie provizorie de către poliţişti, respectiv a ordinului de protecţie de către instanţă.

În ceea ce priveşte poliţiştii cu funcţii de execuţie, aceştia nu au respectat toţi paşii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit, iar la nivel de management nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unui astfel de caz.

Tematica violenţei domestice nu a fost analizată în şedinţele periodice

"Cu siguranţă aceste concluzii vor fi integrate în materialul de control efectuat de colegii din cadrul IGPR. Aş dori să precizez foarte clar că noi, Poliţia Română, am verificat la IPJ Teleorman din punct de vedere administrativ cum au fost derulate activităţile acolo, iar Parchetul General a verificat din punct de vedere al activităţilor derulate în cadrul dosarelor penale. Cu siguranţă vom reuni aceste materiale, vom lucra bineînţeles în continuare cu Parchetul General, tocmai pentru a vedea gradul de vinovăţie al celor din Teleorman", a declarat directorul de cabinet al inspectorului general al IGPR, Georgian Drăgan.

Știrea inițială: Parchetul General a dat publicităţii luni rezultatele controlului dispus pe data de 10 noiembrie 2025 de procurorul general Alex Florenţa la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele despre modul în care s-au făcut cercetările în cazul femeii ucise în Teleorman, respectiv evenimentele de dinainte de producerea crimei.

Ce a stabilit controlul dispus de procurorul general Alex Florența

"Controlul a stabilit deficienţe în activitatea organelor de poliţie care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum şi în activitatea procurorului în ceea ce priveşte atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliţie. În raport de deficienţele constatate în activitatea organelor de poliţie, procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competenţelor legale.

De asemenea, procurorul general al PÎCCJ a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare faţă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare prev. de art. 271 lit.s) teza a II-a din Legea nr. 303/2022, constând în exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă", notează Parchetul General într-un comunicat de presă.

O femeie de 25 de ani, care se afla împreună cu fiul ei de trei ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, a fost omorâtă pe 8 noiembrie de fostul soţ.

Anterior, pe 26 septembrie, femeia a reclamat că fostul soţ a a răpit-o şi violat-o, agresiunile având loc în contextul în care era un ordin de protecţie provizoriu emis de Poliţie.

Succesiunea evenimentelor, prezentată de Parchetul General

Parchetul General arată succesiunea evenimentelor, astfel cum a fost reţinută în controlul dispus în Teleorman, ce a avut ca obiectiv verificarea respectării dispoziţiilor legale în activitatea de urmărire penală din dosarul constituit ca urmare a plângerii formulate de către femeie la data de 26.09.2025.

*Prin ordinul de protecţie provizoriu emis la 22.09.2025, ora 23:27, de organele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, s-a dispus ca începând cu 22.09.2025, ora 23:27, pe o perioadă de 5 zile, respectiv până la 27.09.2025, ora 23:27, agresorul MGP să păstreze o distanţă minimă de 20 de metri faţă de victima MMF şi de reşedinţa acesteia din Comuna Beciu.

Cu aceeaşi ocazie, persoana vătămată a spus că nu este de acord să poarte un sistem electronic de supraveghere, aspect care arată de ce nu a fost dispusă prin ordinul provizoriu de protecţie şi obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Nu rezultă din ordinul de protecţie provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliţie, ataşate la lucrarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, că organul de poliţie a procedat la verificarea temeinică a sesizării formulate la numărul unic de urgenţă 112.

De asemenea, nu rezultă că au fost făcute verificări despre existenţa unor sesizări anterioare formulate de persoana vătămată ori a unui istoric de violenţă în cadrul raporturilor de familie, aspect relevant în evaluarea riscului şi a gradului de pericol. Este ataşat la lucrare doar Formularul de evaluare a riscului, care cuprinde constatările rezultate prin prisma răspunsurilor oferite de victimă, precum şi constatările poliţistului, care nu atestă leziuni traumatice asupra victimei.

Apoi, prin ordonanţa din 24.09.2025, întocmită de procurorul din cadrul PJ Turnu Măgurele, pe baza lipsei altor elemente de probă care să însoţească ordinul provizoriu de protecţie, s-a dispus încetarea măsurilor de protecţie hotărâte prin ordinul din 22.09.2025, la momentul expirării acestora, respectiv cu data de 27.09.2025, ora 23:28. Ordonanţa din 24.09.2025 a fost comunicată Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Lunca.

Potrivit răspunsului întocmit de Secţia nr. 8 Poliţie Rurală Lunca, organele de poliţie nu au adus la cunoştinţă persoanei vătămate MMF şi făptuitorului MGP data încetării măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, conform ordonanţei din 24.09.2025.

Ulterior, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele, la 25.09.2025, persoana vătămată MMF a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să emită un ordin de protecţie, prin care să îl oblige pe MGP să păstreze o distanţă minimă de 50 m faţă de ea şi locuinţa acesteia din comuna Beciu, pe o perioada de 12 luni.

Prin sentinţa din 26.09.2025 a Judecătoriei Turnu Măgurele, a fost admisă, în parte, cererea formulată şi a fost emis ordin de protecţie prin care s-au dispus, cu caracter provizoriu, pe o durată de 6 luni de la data emiterii, următoarele măsuri: obligarea pârâtului de a nu se apropia la mai puţin de 50 de metri faţă de imobilul în care locuieşte reclamanta, situat în comuna Beciu; obligarea pârâtului de a păstra o distanţă minimă de 50 de metri faţă de reclamantă; interzicerea pârâtului de a o contacta în orice formă, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod pe reclamantă.

Acte de agresiune grave ce au provocat leziuni victimei

* Prin plângerea din 26.09.2025, persoana vătămată MMF a solicitat efectuarea de cercetări faţă de MGP, arătând că, la 20 şi 22 septembrie 2025, în timp ce se afla în comuna Beciu, acesta a agresat-o fizic, lovind-o cu palmele şi pumnii în zona feţei şi cu o ţeavă la nivelul corpului, acte de agresiune în urma cărora i-au fost provocate leziuni.

Ulterior, la 26.09.2025, în jurul orei 09:00, persoana vătămată s-a deplasat în municipiul Turnu Măgurele, pentru a se prezenta la Judecătoria Turnu Măgurele în procedura de emitere a ordinului de protecţie. În zona Parcului "Tudorică Dorobanţu", situat în centrul municipiului, aceasta s-a întâlnit cu MGP, cu care ulterior s-a deplasat, cu autoturismul acestuia, către ieşirea din municipiul Turnu Măgurele, în extravilanul localităţii, unde MGP ar fi blocat uşile autoturismului şi ar fi întreţinut un raport sexual cu persoana vătămată, împotriva voinţei acesteia.

Prin ordonanţa din 26.09.2025 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Turnu Măgurele - Biroul de investigaţii criminale, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracţiunilor de viol, lipsire de libertate, nerespectarea ordinului de protecţie şi violenţă în familie. Audiat în aceeaşi zi, făptuitorul MGP a pus la dispoziţie o înregistrare audio-video realizată în timpul raportului sexual cu persoana vătămată, susţinând că raportul sexual ar fi fost liber consimţit.

Ce deficiențe au fost constatate în urmărirea penală

Ca urmare a anlizelor actelor dosarului, au fost constatate mai multe deficienţe ale urmăririi penale, de natură să afecteze caracterul efectiv al acesteia. În primul rând, se constată lipsa de ritmicitate în efectuarea actelor de urmărire penală, în sensul că întregul probatoriu administrat până în prezent a fost realizat exclusiv la 26.09.2025, fără ca ulterior să mai fie dispuse ori efectuate alte acte necesare aflării adevărului.

Prin urmare, prin ordonanţa din 26.09.2025 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Turnu Măgurele - Biroul de investigaţii criminale, s-a dispus efectuarea unei examinări fizice a persoanei vătămate MMF. Cu ocazia examinării corporale, au fost constatate mai multe leziuni traumatice, inclusiv la nivelul feţei, în zona obrajilor, la nivelul ochiului drept şi al nasului, unde au fost observate mai multe echimoze.

Expertiză medico-legale a persoanei vătămate

Printr-o altă ordonanţă din 26.09.2025 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Turnu Măgurele - Biroul de investigaţii criminale, s-a dispus efectuarea de către Serviciul de Medicină Legală al Judeţului Teleorman a unei expertize medico-legale cu privire la persoana vătămată MMF.

La dosarul cauzei au fost ataşate concluziile provizorii ale expertizei medico-legale, care atestă faptul că MMF prezenta leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, leziuni ce puteau data din 22.09.2025 şi care necesitau 12 - 14 zile de îngrijiri medicale. Se remarcă astfel că deşi leziunile, cel puţin cele de la nivelul feţei, erau vizibile, în Formularul de evaluare a riscului întocmit la momentul intervenţiei din 22.09.2025, la rubrica aferentă constatărilor poliţistului, nu se atestă leziuni traumatice asupra victimei.

Organele de cercetare penală nu au procedat la audierea unui martor

În legătură cu prima agresiune, din 20.09.2025, deşi persoana vătămată a arătat că la agresiune a asistat un vecin, organele de cercetare penală nu au procedat la audierea acestui martor şi nici la identificarea şi audierea altor membri de familie ai persoanei vătămate şi ai făptuitorului sau altor persoane care ar fi putut da detalii cu privire la relaţia dintre cei doi, la existenţa unor eventuale conflicte sau a unor pretinse acte de violenţă fizică sau psihică asupra persoanei vătămate.

Audierea persoanei vătămate s-a limitat la o prezentare sumară a celor trei incidente petrecute la 20.09.2025, 22.09.2025 şi 26.05.2025; susţinerile persoanei vătămate se coroborau încă din data de 26.09.2025 şi cu alte mijloace de probă.

Suspectul a recunoscut o parte dintre agresiuni

La data de 26.09.2025 a fost audiat, în calitate de martor, MGP, care a recunoscut o parte din agresiunile exercitate asupra persoanei vătămate.

De asemenea, deşi făptuitorul a recunoscut şi descris pe larg modul în care s-a întâlnit cu persoana vătămată în data de 26.09.2025, în condiţiile în care acesta avea interdicţia de a se apropia de persoana vătămată, conform ordinului de protecţie în vigoare până la data de 27.09.2025, ora 23:27, organele de cercetare penală nu au luat nicio măsură sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea ordinului de protecţie.

S-ar fi putut conduce la administrarea cu celeritate a unui probatoriu suficient, dar...

Coroborarea acestor mijloace de probă şi o atitudine proactivă în administrarea şi a altor mijloace de probă care rezultau încă din faza iniţială a cercetărilor ar fi putut conduce la administrarea cu celeritate a unui probatoriu suficient cel puţin cu privire la unele din infracţiunile sesizate de persoana vătămată.

Or, ulterior datei de 26.09.2025, cauza a rămas în pasivitate, fără a se valorifica nici materialul probator administrat la acea dată şi fără a se proceda nici la administrarea altor mijloace de probă, care ar fi justificat efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de MGP, cel puţin sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi nerespectarea ordinului de protecţie.

*Chiar dacă urmărirea penală în cauză aparţine organelor de cercetare penală, din actele dosarului nu a rezultat o acţiune de coordonare sau de supraveghere minimală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliţie.

Se impunea o reacţie rapidă a organelor de urmărire penală în vederea clarificării situaţiei de fapt

"Deşi se impunea o reacţie rapidă a organelor de urmărire penală în vederea clarificării situaţiei de fapt, nu rezultă că dosarul a fost cerut de procuror, spre verificare, de la organul de cercetare penală şi cu atât mai mult, nu a fost întocmită de către procuror o notă de îndrumare, conform Ordinului comun al PÎCCJ şi MAI nr. 289/2024, deşi o astfel de măsură ar fi putut contribui la administrarea promptă şi completă a probatoriului, inclusiv sub aspectul determinării unui eventual risc pentru integritatea victimei", notează Parchetul General, potrivit Agerpres.

Vezi și - Crima din Teleorman: Femeia ucisă cu copilul de 3 ani în brațe avea ordin de protecţie împotriva fostului soț