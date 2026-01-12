€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Politica Primarii, puși la zid pentru creșterea taxelor și impozitelor. Hubert Thuma: Nu trageți în ei, pentru o decizie luată acolo!
Data actualizării: 15:24 12 Ian 2026 | Data publicării: 14:18 12 Ian 2026

Primarii, puși la zid pentru creșterea taxelor și impozitelor. Hubert Thuma: Nu trageți în ei, pentru o decizie luată acolo!
Autor: Alexandra Firescu

bani agerpres foto Foto Agerpres/ Bani

Hubert Thuma, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov, a vorbit, despre atacurile din ultimele zile la adresa multor primari, făcuţi vinovaţi pentru majorarea taxelor şi impozitelor locale.

 

Potrivit lui Hubert Thuma, nu primarii au hotărât această creştere, ci cadrul a fost schimbat la nivel naţional. 

Primari făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale

"În ultimele zile, mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale. Însă nu primarii au decis această creștere.

Cred în informarea corectă. Drept urmare, vin către dumneavoastră cu câteva precizări importante.

Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an. Iar mesajul public a fost limpede: Cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat", a scris Hubert Thuma, pe Facebook.

Reguli schimbate la nivel central

În continuare, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov spune că regulile s-au schimbat la nivel central, însă primarii au ajuns să gestioneze nota de plată.

"Pe scurt: S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată. Cu alte cuvinte, presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local.

Un alt aspect important: Taxele locale plătite de oameni NU reprezintă grosul banilor într-un buget local, mai ales în zonele dezvoltate.

Bugetele locale stau, în principal, pe două motoare:
• economia reală (impozitul pe venit care se redistribuie către comunități);
• investițiile și fondurile europene.

Dacă vrem administrații locale puternice fără să-i cocoșăm pe oameni, există soluții mai sănătoase:

Să rămână în comunități mai mult din impozitul pe venit;
Creșterea veniturilor prin economie, nu prin poveri pe populație.
Investiții, locuri de muncă, un climat fiscal predictibil și atractiv.

Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi. #ilfovimpreuna", a mai transmis Hubert Thuma, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov.

Vezi și - Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Hubert Thuma
pnl
crestere taxe si impozite
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Mario Iorgulescu iese la lumină, la 7 ani după uciderea lui Dani Vicol. Interviu din clinica din Italia: „Mi-am plătit pedeapsa"
Publicat acum 15 minute
Premierul slovac Robert Fico îi cere demisia șefei diplomației UE
Publicat acum 43 minute
Bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână din Tulcea, trimis în judecată după 27 de ani. Cum a fost prins pentru crima din 1999
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Primarii, puși la zid pentru creșterea taxelor și impozitelor. Hubert Thuma: Nu trageți în ei, pentru o decizie luată acolo!
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Prognoza meteo până pe 25 ianuarie. ANM anunță când se încălzește vremea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 16 ore si 20 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 20 ore si 18 minute
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close