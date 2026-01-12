Primarii, puși la zid pentru creșterea taxelor și impozitelor. Hubert Thuma: Nu trageți în ei, pentru o decizie luată acolo!

Potrivit lui Hubert Thuma, nu primarii au hotărât această creştere, ci cadrul a fost schimbat la nivel naţional.

Primari făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale

"În ultimele zile, mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale. Însă nu primarii au decis această creștere.

Cred în informarea corectă. Drept urmare, vin către dumneavoastră cu câteva precizări importante.

Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an. Iar mesajul public a fost limpede: Cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat", a scris Hubert Thuma, pe Facebook.

Reguli schimbate la nivel central

În continuare, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov spune că regulile s-au schimbat la nivel central, însă primarii au ajuns să gestioneze nota de plată.

"Pe scurt: S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată. Cu alte cuvinte, presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local.

Un alt aspect important: Taxele locale plătite de oameni NU reprezintă grosul banilor într-un buget local, mai ales în zonele dezvoltate.

Bugetele locale stau, în principal, pe două motoare:

• economia reală (impozitul pe venit care se redistribuie către comunități);

• investițiile și fondurile europene.

Dacă vrem administrații locale puternice fără să-i cocoșăm pe oameni, există soluții mai sănătoase:

Să rămână în comunități mai mult din impozitul pe venit;

Creșterea veniturilor prin economie, nu prin poveri pe populație.

Investiții, locuri de muncă, un climat fiscal predictibil și atractiv.

Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi. #ilfovimpreuna", a mai transmis Hubert Thuma, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov.

