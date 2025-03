Paradox în legislaţia românească. Nu au permis de conducere, dar sunt obligaţi să meargă pe şosea

Este vorba, bineînţeles, despre biciclişti şi trotinetişti. Conform legislaţiei, deplasarea acestora pe trotuare este interzisă, ceea ce înseamnă că trebuie să meargă printre maşini, chiar dacă nu posedă permis de conducere.

"Regula de bun simţ este că atunci când, ca pieton, mergi pe carosabil sau pe acostament, trebuie să fii pe partea stângă, ca să vezi cine vine din faţă. Poate fi o prelungire aici, că tânărul care se urcă pe bicicletă sau trotinetă poate spune că merge pe stânga, deci pe contrasens, ca să vadă ce îi vine din faţă. Nu ştiu dacă aşa e, dar sigur este că tinerii aceştia nu au fost învăţaţi. Şi asta e problema mea. Sistemul nu te educă, dar îţi spune că trebuie să mergi pe carosabil. Atunci, de ce nu mă lasă şi pe mine să merg cu maşina fără permis? Dacă pe cel de 15-16 ani îl lasă să meargă cu trotineta, cu 50 km/h, pe carosabil, fără niciun fel de educaţie, de ce nu mă lasă şi pe mine, că în oraş tot cu 50 km/h merg, fără permis, cu maşina? Unde e egalitatea? E discriminare, nu? De ce ăla cu trotineta are voie, şi eu cu maşina nu am voie? Eu sunt şi major, el e copil. De ce? El tot cu 50 km/h merge.

Avem atâtea lucruri neclare şi scăpată din mână...", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Cel mai dur semnal de alarmă despre siguranţa în trafic

"Tragem concluzia că şoferii români sunt iresponsabili. Nu înţeleg, nu cred că contează ceva, fie că vorbim de ITP, viteză, centură, etc. Totul e scăpat de sub control şi asta pentru că nu se face nimic pentru această zonă, a educaţiei rutiere. În afară de Poliţia Rutieră, care încearcă să transmită şi care acţionează în stradă, restul societăţii nu face nimic. Restul societăţii consideră acest capitol a fi ceva marginal, neimportant. Ne-am învăţat cu toate nenorocirea de pe şosea. Treci pe lângă un accident, şi ce dacă? Vezi o persoană moartă, şi ce dacă? A mai murit unul. Ne-am învăţat cu asta. Şi ajungem la lucruri din astea impresionante. Şi aceste statistici sunt foarte interesante. Efortul Poliţiei este de a face acţiuni, dar şi de a face aceste raportări. Ele trebuie, însă, analizate. Că le analizăm noi, la emisiune, e mai puţin important. Aceste lucruri ar trebui prelucrate în instituţii plătite pentru asta, ca să se întâmple ceva. Dar nu contează. Această informare a venit la dumneavoastră, se face o ştire, şi gata. Dar nu pentru dvs e asta. Ar trebui să fie pentru cei care se ocupă de verificarea tehnică, de şcoli de şoferi, de eliberare de permise, etc. Trebuie să facem ceva organizat. Doar punctual nu se întâmplă nimic", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

