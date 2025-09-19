€ 5.0754
Data actualizării: 20:52 21 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Băiat mort pe trotinetă. De ce nu se schimbă legea

Autor: Anca Murgoci
Aproape săptămânal, avem o știre cu un mort după un accident cu trotineta electrică.

Un băiat în vârstă de 13 ani a decedat în Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, după un accident cu trotineta electrică, a anunțat duminică, purtătoarea de cuvânt a unității medicale, Cristina Bălău.

Adolescentul a suferit mai multe operații timp de 18 zile, cât a fost spitalizat, starea lui fiind de la bun început una foarte gravă, fiind în comă imediat după ce a căzut de pe trotineta electrică.

Un alt bărbat de 58 de ani se află în comă în același spital, după ce a căzut și el de pe trotineta electrică în urmă cu 11 zile.

Cine merge, de fapt, cel mai mult cu trotineta electrică? Tinerii frumoși și liberi.

Politicienii ar trebui să pregătească o legislație dedicată care să limiteze pe cât posibil utilizarea greșită a acestor mijloace de transport, doar că... se tem. De cine? De tinerii frumoși și liberi.

 

„Parlamentarii nu au curaj să strângă șurubul legislativ pentru că, în general, utilizatorii de trotinete sunt văzuți drept tineri, frumoși și liberi, ecologiști”, spunea, recent, jurnalistul Val Vâlcu.

Doar că... sunt tineri, frumoși și liberi, dar cu burtă, pentru că le atârnă șuncuțița pentru că, în loc să pedaleze sau să meargă pe jos, merg cu troti... Trotineta electrică nu este un sport. Nu e nici măcar o joacă. Este un vehicul, cu reguli, riscuri și responsabilități. Ne plângem că tinerii nu mai fac mișcare, că încep să fie obezi, că sunt dependenți de TikTok și Instagram, dar le oferim alternative care, în loc să îi scoată din zona de confort, îi afundă și mai tare în sedentarism. Unde e mersul pe jos? Unde e mersul pe bicicletă, în siguranță, cu cască, cu educație rutieră?

Conducătorii de trotinete, în mare parte tineri și adesea minori, circulă fără să respecte regulile rutiere și fără grijă pentru propria siguranță. Vedem doi copii pe aceeași trotinetă, deplasări cu viteză mare fără asigurare, pe sensuri interzise, cu manevre bruște și fără atenție, de parcă nu ar exista niciun pericol, fie ziua, fie noaptea. Toate acestea, de regulă, fără echipament de protecție și ignorând limita legală de vârstă de minimum 14 ani.

În altă ordine de idei, deși trotinetele electrice sunt promovate drept o alternativă ecologică la mașină, specialiștii atrag atenția că nu sunt complet „verzi”. Ele nu poluează direct atunci când circulă, însă producția și reciclarea bateriilor au un impact semnificativ asupra mediului. În plus, dacă înlocuiesc mersul pe jos sau bicicleta, efectul pozitiv asupra poluării devine nul.

În România, nicio localitate nu oferă condiții sigure pentru circulația trotinetelor. Atât în orașele mari, cât și în cele mici, străzile sunt adesea prost asfaltate sau deloc asfaltate, pline de denivelări și gropi, iar benzile dedicate trotinetelor sau bicicletelor lipsesc aproape complet. Infrastructura deficitară transformă deplasarea într-un risc permanent: Utilizatorii de trotinete ajung fie pe trotuare, printre pietoni, fie pe carosabil, în mijlocul traficului rutier.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

x close