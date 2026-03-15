Cine sunt cei care trebuie să renunțe la 85% din pensie dacă mai vor să fie și angajați
Data actualizării: 07:43 16 Mar 2026 | Data publicării: 23:22 15 Mar 2026

Cine sunt cei care trebuie să renunțe la 85% din pensie dacă mai vor să fie și angajați
Autor: Roxana Neagu

guvernul-romaniei---dogioiu_58563100 Guvernul României. Foto: gov.ro

Cumulul pensie - salariu intră în ședință de Guvern săptămâna viitoare.

Pensionarii speciali care s-au reangajat la stat trebuie să facă o alegere. Vorbim despre aproximativ 15.000 de persoane, după cum a specificat premierul Ilie Bolojan. Astfel, pensionarii speciali vor trebui să renunțe la 85% din pensie dacă vor să continue în piața muncii, ca angajat. 

”Săptămâna viitoare ar trebui să intre proiectul de lege în Guvern, am obținut toate avizele, în varianta în care cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunți la 85% din valoarea pensiei speciale. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, ți-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă. Avem 15.000 de angajați în această situație. Noi trebuie să facem o reducere de personal de 10% în administrație și este anormal să dai un om afară fără alte surse de venit și să păstrezi un om care s-a pensionat la 50 - 52 de ani, s-a reangajat la stat și are o sursă de venit” a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24. 

pensie salariu
pensie
salariu
guvernul bolojan
