Cumulul pensie-salariu, în ce condiții se va aplica penalizarea cu 85% din pensie

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, joi, că: În privința cumulului pensie-salariu, din start aș vrea să subliniez că vorbim de penalizare cu 85% din pensie, a acestui cumul, doar în ipoteza pensiilor necontributive.

Pensiile contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere. Și acest proiect de lege urmează să fie finalizat rapid, pentru că și el trebuie trimis spre avizare la CSM, și dorința este ca săptămâna viitoare proiectul, sigur, tot în ipoteza avizului CSM, fie să intre într-o procedură parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pentru pensiile magistraților, desigur, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege, a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

De asemenea, Dogioiu a subliniat că discuțiile privind reducerea de 10% nu vizează salariile angajaților, ci fondul de cheltuieli cu personalul. „Salariile nu se taie cu 10%, e vorba doar de o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul. Fiecare ordonator va avea libertatea cum anume va opera o reducere stabilită prin proiect, când se va întâmpla. Nu va exista o prevedere normativă care să taie salariile cu 10%, cum s-a întâmplat în 2010. Se pot tăia sporuri, norme de hrană”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.