VIDEO Moment special de Ziua României, la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a cântat, în avion, Imnul României la vioară

De Ziua Națională a României, pasagerii unei curse Tarom s-au bucurat de un moment emoționant la 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a interpretat Imnul Național al României, la vioară, într-un avion Tarom, spre încântarea echipajului și a pasagerilor.

Cum a interpretat jandarmul Imnul României, în avion, la peste 10.000 de metri altitudine

"Imnul României, interpretat de un jandarm, în avion, la peste 10.000 de metri altitudine.

Mulțumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulțumim întregului personal, dar și călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulți ani, România!", a transmis Jandarmeria Română, pe o rețea socială, unde a atașat și un video în acest sens.

Cine a scris versurile și când a apărut ”Deșteaptă-te, române!”

Versurile Imnului actual al României, ”Deșteaptă-te, române!”, au fost scrise de Andrei Mureșanu, poet și publicist. Muzica este atribuită cel mai des lui Anton Pann, deși există și teorii alternative.

Poemul se numea inițial ”Un răsunet”.

Imnul a fost creat în timpul Revoluției de la 1848 în Țările Române și a devenit rapid un cântec cu puternic caracter patriotic și mobilizator. Imnul are 11 strofe, dar în mod oficial, la ceremonii, se cântă de obicei strofele 1, 2, 4 și 11. Este considerat unul dintre cele mai patriotice imnuri din Europa.

Când a devenit ”Deșteaptă-te, române!” imnul național al României

”Deșteaptă-te, române!” a devenit Imnul Național al României, după Revoluția din decembrie 1989, înlocuind ”Trei culori”.

